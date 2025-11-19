AI로 뭉친 SKT 정예팀, 2025 파운데이션 모델 테크 워크숍 성료

|
SK텔레콤 정예팀이 대학생, AI 연구자들과 함께한 '2025 파운데이션 모델 테크 워크숍'을 성료했다고 19일 밝혔다. 워크숍은 크래프톤이 서울 성수동에 마련한 SKT 정예팀 전용 공간 '워룸(War Room)'에서 AI 연구자, 대학생 등 다양한 관계자들에 독자 파운데이션 모델 프로젝트 추진 방향을 소개하고 국내 AI 기술 발전을 위한 상호 의견을 교류하는 형태로 진행됐다. SKT 정예팀은 과학기술정보통신부 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에 참여 중이다.
김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 '대한민국 AI 국가대표, SKT 컨소시엄이 만드는 독자 파운데이션 모델'을 주제로 국내에서는 이례적으로 500B(5000억 개) 파라미터급 초대형 모델 개발에 도전하게 된 배경과 연구 방향을 공유했다.
김건희 서울대학교 교수와 이기민 KAIST 교수는 각각 멀티모달 학습 기반 오디오 생성과 대규모 언어모델을 확장한 액션 모델 연구 성과를 발표했고, 김홍석 리벨리온 최고 소프트웨어 아키텍트는 국산 AI 반도체 기반 추론 최적화 기술을 공유했다.
김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 "SKT 정예팀의 독자 AI 파운데이션 모델이 추구하는 개발 철학에 대해 워크숍 참가자들과 교감하고 사용자 시각에서 갖고 있는 궁금증도 풀어볼 수 있었던 소중한 시간"이라고 말했다.
