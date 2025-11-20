삼성전자, '삼성 테크 콘퍼런스 2025' 개최…AI 전환 시대, 핵심 …

|
삼성전자가 20일 '삼성 테크 콘퍼런스 2025(STC 2025)'를 온라인으로 개최했다.
기조연설에서 삼성전자는 AI 기반 차세대 보안 혁신, 지능형 소프트웨어(S/W) 플랫폼의 진화, AI를 활용한 로봇 기술의 도약, 오픈소스 AI의 생태계 확장 등 인공지능 전환 시대의 4가지 핵심 기술을 소개했다. 또 리눅스 재단(Linux Foundation)의 짐 젬린(Jim Zemlin) 의장이 최신 오픈소스 AI 기술 동향을 공유했다.
기술 세션에서는 삼성전자 연구원 60여 명이 통신, 헬스케어, 보안, 스마트싱스(SmartThings) 등 다양한 분야에 AI를 적용한 최신 연구 성과 40여 건을 발표했다. 보이스피싱과 악성 앱 AI 자동 탐지, AI 기반 고전 영상 고화질 복원, 30분 만에 갤럭시 XR 콘텐츠 제작하기, 온디바이스(On-Device) 오디오 지우개(Audio Eraser), 무선 통신 기지국 AI 품질 최적화 등 다양한 사례 등이다.
