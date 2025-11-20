대한뇌졸중학회, 2025 국제학술대회 'ICSU & ICAS' 공동 개최

기사입력 2025-11-20 11:56


[스포츠조선 장종호 기자] 대한뇌졸중학회(회장 한림의대 황성희, 이사장 성균관의대 김경문)는 오는 27일부터 29일까지 3일간 부산 파라다이스호텔에서 'International Conference Stroke Update & International Conference on Intracranial Atherosclerosis 2025(ICSU & ICAS 2025)'를 공동 개최한다고 밝혔다.

그동안 ICSU는 단독 학술대회로 개최되어 왔으나, 올해는 처음으로 ICAS와 공동 개최된다. 학회는 "두 학회의 전문성과 강점을 결합해 한층 폭넓고 깊이 있는 학술 프로그램을 구성했다"며, "최신 연구 성과를 국내외 전문가들과 공유·논의할 수 있는 강화된 장이 될 것"이라고 설명했다.

이번 공동학술대회에는 한국을 포함해 미국, 호주, 대만, 일본, 중국, 그리스 등 23개국에서 약 634명(해외 113명)이 참여한다. 참가한 국내외 석학들은 △최근 국내 식약처에서 사용 승인을 받은 테넥테플라제(Tenecteplase)를 이용한 초급성기 뇌경색 치료 △원인불명 뇌경색 환자의 진단 및 치료 △고혈압·고지혈증 등 뇌졸중 주요 위험인자 치료의 최신 진료지침 및 약물치료 등 다양한 주제를 다룬다. 해외 초청연자 16명을 포함해 국내외 전문가들의 강연이 이어질 예정이다.

학회의 기조강연은 그리스 아리스토텔레스대학교 조지 은타이오스(George Ntaios) 교수가 맡아 '원인불명 뇌경색 환자의 치료 및 관리'를 주제로 최신 연구를 소개한다. 중국 수도의과대학 리핑 리우(Liping Liu) 교수는 '뇌경색 재관류 치료의 최신 지견'을 발표하며, 스페인 발 데 헤브론 병원 카를로스 몰리나(Carlos Molina) 교수는 '정맥내 혈전용해술에서 테넥테플라제의 역할'에 대해 특별강연을 진행한다. 학회 기간 동안 국내외 연구진들이 총 211편의 연구 논문을 발표하며 활발한 학술 교류가 이루어질 예정이다.

특히 11월 28일 진행되는 정책세션에서는 국내 뇌졸중 센터 운영 현황을 점검하고, 지역 간 격차 해소 및 효율적 치료 네트워크 구축을 위한 제도 개선 방향에 대해 논의한다.

이와 함께 한국뇌졸중유전체연구회 심포지엄에서는 유전체 기반 빅데이터 연구의 최신 동향과 뇌졸중의 유전적 요인에 대해 다룬다. 또한 뇌졸중 전문간호사 세션에서는 뇌졸중의 원인, 이차 예방, 위험인자 조절 등 실무 중심 교육이 제공된다.

대한뇌졸중학회는 2012년부터 국제학술대회를 개최하며 세계 주요 뇌졸중 학회 및 연구팀과 긴밀한 학술 교류를 이어오고 있다. 김경문 이사장(성균관의대 신경과)은 "ICSU & ICAS 2025가 뇌졸중의 이해와 치료 수준 향상에 크게 기여할 것"이라며 "국내외 연구자와 임상의 간 활발한 교류를 위한 다양한 네트워킹 기회도 마련할 계획"이라고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


대한뇌졸중학회, 2025 국제학술대회 'ICSU & ICAS' 공동 개최

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'50억 날린' 조영구, 가정 행복도 흔들 "조울증까지 와 가족에게 인정 못 받아"

2.

'빅마마' 이혜정, 응급실 실려 갔다가 중환자실行 "죽다 살았다"

3.

강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, 女 멀리한다"

4.

하원미, '재산 1900억' ♥추신수와 살지만 "도우미 없다, 김장도 직접해"

5.

또 터진 '미우새' 진정성 논란…김민종 이어 이용대까지 '논란 직격'[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'50억 날린' 조영구, 가정 행복도 흔들 "조울증까지 와 가족에게 인정 못 받아"

2.

'빅마마' 이혜정, 응급실 실려 갔다가 중환자실行 "죽다 살았다"

3.

강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, 女 멀리한다"

4.

하원미, '재산 1900억' ♥추신수와 살지만 "도우미 없다, 김장도 직접해"

5.

또 터진 '미우새' 진정성 논란…김민종 이어 이용대까지 '논란 직격'[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '충격 대반전 드라마' FA 강백호 전격 한화행...몸값 100억, 미국행 취소

2.

손흥민 또 당신입니까, EPL 역사에 SON은 지울 수 없다, 레전드 기록 전문가 '아시아 역사상 최고의 도우미'

3.

"난 청소부가 아니야!" 포체티노 美감독,우루과이 5대1대승후 극대노→기자 '주전이 누구?' 질문에 大폭발

4.

"밥 잘 먹고 힘내라" 요미우리 구단주가 팀 떠나는 4번 타자 응원, 팀에 대한 헌신이 ML로 가는 문을 열었다[민창기의 일본야구]

5.

넷플릭스, 야구 생중계 뛰어들었다! MLB와 3년간 중계권 계약 체결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.