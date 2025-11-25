독수리가 고양이 사체 떨어뜨려, 달리던 차량 앞 유리 박살 '황당'

기사입력 2025-11-25 16:25


독수리가 고양이 사체 떨어뜨려, 달리던 차량 앞 유리 박살 '황당'
하늘에서 고양이 사체가 떨어져 앞유리가 박살난 승용차.  AP연합뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 독수리가 고양이 사체를 떨어뜨려 주행 중인 차량 앞 유리가 박살 나는 사고가 발생했다.

AP 통신에 따르면 지난 19일(현지시각) 미국 노스캐롤라이나주 서부에서 한 운전자가 황당한 사고를 겪었다.

그레이트 스모키 산맥 국립공원 인근 고속도로를 달리던 차량 앞 유리에 고양이 사체가 떨어지며 유리가 산산조각 난 것이다.

운전자는 응급구조대에 "독수리가 고양이를 떨어뜨렸다"고 신고했다.

그는 "믿기 어렵겠지만 독수리가 고양이를 내 앞 유리에 떨어뜨렸고 유리가 완전히 깨졌다"고 말했다.

그러자 신고를 받은 담당자는 "믿는다"고 답했다.

목격자 중 한 명도 "내가 본 것 중 가장 기이한 장면"이라고 전했다.

현장에 출동한 고속도로 순찰대는 보고서를 통해 "운전자는 다행히 부상을 입지 않았고 고양이는 차량 내부가 아닌 도로 옆에 떨어져 있었는데 이미 죽은 상태였다"고 밝혔다.


노스캐롤라이나주 야생동물위원회는 "독수리가 도로에서 죽은 동물을 주워 날아가다 떨어뜨렸을 가능성이 크다"며 "독수리는 고양이 크기의 동물도 옮길 수 있지만 살아 있는 고양이를 사냥하는 경우는 드물다"고 설명했다.

이어 "독수리가 먹잇감을 놓치는 이유는 발톱이 미끄럽거나 먹잇감이 몸부림칠 때, 혹은 다른 맹금류에게 괴롭힘을 당하거나 무게가 너무 무거울 때"라고 덧붙였다.

한편 흰머리수리(독수리)는 북미 전역에 서식하며, 현재 노스캐롤라이나주에는 200쌍 이상의 번식 개체가 있는 것으로 알려졌다. 성체는 약 32m에 달하는 날개 길이를 지닌다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

2.

故이순재, 벌써 그리운 생전 환한 미소...'꽃할배'측 "함께한 시간 잊지 않을 것"

3.

"이혼해서 죄송했어요"…이상민, '첫 주례' 故 이순재에 남긴 마지막 인사

4.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

5.

"나문희·김용건→신민아·김우빈도"…故이순재 빈소 가득 채운 애도 '먹먹' [SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

2.

故이순재, 벌써 그리운 생전 환한 미소...'꽃할배'측 "함께한 시간 잊지 않을 것"

3.

"이혼해서 죄송했어요"…이상민, '첫 주례' 故 이순재에 남긴 마지막 인사

4.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

5.

"나문희·김용건→신민아·김우빈도"…故이순재 빈소 가득 채운 애도 '먹먹' [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

2.

[공식발표]조용하던 삼성, 포수 박세혁 깜짝 트레이드 영입↔3R 신인지명권

3.

[인터뷰] "죄송하고 죄송하다" 46억 FA의 깜짝 트레이드, 박세혁 계속 원했던 삼성 드디어 품었다

4.

'드디어 답이 왔다' 페디 사실상 복귀 불발 "ML 오퍼 더 기다리고 싶다"

5.

어쩌면 커리어 마지막 도전? 韓배구 '흑역사' 수습한 70세 노장, 구단은 사퇴 말렸지만…안타까운 뒷모습 [SC비하인드]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.