독수리가 고양이 사체 떨어뜨려, 달리던 차량 앞 유리 박살 '황당'

[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 독수리가 고양이 사체를 떨어뜨려 주행 중인 차량 앞 유리가 박살 나는 사고가 발생했다.
운전자는 응급구조대에 "독수리가 고양이를 떨어뜨렸다"고 신고했다.
그는 "믿기 어렵겠지만 독수리가 고양이를 내 앞 유리에 떨어뜨렸고 유리가 완전히 깨졌다"고 말했다.
목격자 중 한 명도 "내가 본 것 중 가장 기이한 장면"이라고 전했다.
현장에 출동한 고속도로 순찰대는 보고서를 통해 "운전자는 다행히 부상을 입지 않았고 고양이는 차량 내부가 아닌 도로 옆에 떨어져 있었는데 이미 죽은 상태였다"고 밝혔다.
노스캐롤라이나주 야생동물위원회는 "독수리가 도로에서 죽은 동물을 주워 날아가다 떨어뜨렸을 가능성이 크다"며 "독수리는 고양이 크기의 동물도 옮길 수 있지만 살아 있는 고양이를 사냥하는 경우는 드물다"고 설명했다.
이어 "독수리가 먹잇감을 놓치는 이유는 발톱이 미끄럽거나 먹잇감이 몸부림칠 때, 혹은 다른 맹금류에게 괴롭힘을 당하거나 무게가 너무 무거울 때"라고 덧붙였다.
한편 흰머리수리(독수리)는 북미 전역에 서식하며, 현재 노스캐롤라이나주에는 200쌍 이상의 번식 개체가 있는 것으로 알려졌다. 성체는 약 32m에 달하는 날개 길이를 지닌다.
