리틀프린스하우스,부산감천문화마을에 내년 3월 개관

기사입력 2025-11-27 10:15


리틀프린스하우스,부산감천문화마을에 내년 3월 개관

부산감천문화마을에 내년 3월 리틀프린스하우스가 개관한다. 리틀프린스하우스는 프랑스 생텍쥐페리 재단의 공식 후원과 승인을 받은 국내 유일의 어린왕자문화전시관이다.

27일 ㈜리틀프린스하우스에 따르면 지난 18일 사하구청과 협약을 체결하며 공식 협력체계를 구축했다. 협약을 통해 감천문화마을은 지역의 정체성을 살린 새로운 문화 중심지로 발돋움 할 전망이다.

전시는 어린왕자 출간 80주년을 맞아 아시아에서 유일한 상설 어린왕자 전시관으로 주목 받고 있다. 리틀프린스하우스는 2026년한-프랑스수교 140주년을 기념하는 주한프랑스대사관 공식 프로그램에도 포함되어 국제적으로도 관심을 모은다.

리틀프린스하우스는 내년 3월 개관 이후 '나만의어린왕자를찾아서' 캠페인을 비롯해 지역주민과 관광객이 함께 참여 할 수 있는다양한 문화프로그램을 연중운영할 계획이다.

프랑스 생텍쥐페리 재단의 한국 대표인 리틀프린스하우스 박철완 관장은 "지금 이 시대는 어린왕자가 전하는 사랑과 책임, 본질을 보는 시선이 절실하게 필요하다"며 "리틀프린스하우스감천이 세대와 국적을 넘어 사람들의 마음을 이어주고, 잊고 지냈던 감성과 상상력을 깨워주는 특별한 공간이 되길 바란다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

“고독사 아냐” 故이미지, 사망 2주 뒤 뒤늦게 발견..오늘(27일) 8주기

4.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

5.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

연예 많이본뉴스
1.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

“고독사 아냐” 故이미지, 사망 2주 뒤 뒤늦게 발견..오늘(27일) 8주기

4.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

5.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

스포츠 많이본뉴스
1.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

2.

"지금까지 토트넘의 손흥민이었습니다" 고별식 디데이 공개, "12월21일 리버풀전 방문 확실시"(英매체)

3.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

4.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

5.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.