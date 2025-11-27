순천향대천안병원 박경배 교수, 대한소아청소년과학회장 취임…"의료현장·수련환경 동반 성장 최선"

기사입력 2025-11-27 11:43


[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 소아청소년과 박경배 교수가 최근 코엑스 마곡컨벤션센터에서 열린 '제75차 대한소아청소년과학회 추계학술대회'에서 신임 회장으로 취임했다.

임기는 2025년 11월부터 2026년 10월까지 1년이다.

대한소아청소년과학회는 1945년 창립해 올해로 80주년을 맞이한 전통과 역사가 깊은 학회다. 국내 소아청소년 건강증진에 기여하고, 활발한 국제 교류를 통해 학문적 발전도 선도하고 있다.

박경배 교수는 순천향대 의대를 졸업하고 동 대학원에서 의학 석사, 박사 학위를 받았다. 또 소아청소년과 전문의 취득 후, 소아혈액종양학을 전공해 1994년부터 현재까지 순천향대천안병원에서 지역 혈액종양 및 신장 질환 소아청소년들을 돌보고 있다.

박 교수는 이 밖에도 △의사국가고시의 위원 △대한소아청소년과학회 전문의자격시험 담당 고시이사 △대한소아혈액종양학회 교육이사 등을 역임했다.

박경배 신임회장은 "학회가 추진하는 사업들이 체계적으로 운영될 수 있도록 지원하고, 회원 간 소통과 협업을 통해 의료현장과 수련환경이 동반 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


순천향대천안병원 박경배 교수, 대한소아청소년과학회장 취임…"의료현장·수련…
대한소아청소년과학회 박경배 신임 회장

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“고독사 아냐” 故이미지, 사망 2주 뒤 뒤늦게 발견..오늘(27일) 8주기

2.

'42세' 한혜진, '3세 연하' 모델과 핑크빛 "최고 남자친구감...잘 생겼다"

3.

마이큐, ♥김나영 '결혼 2달만' 새 생명 맞이 솔직 심경.."두 子에 온전히 집중"

4.

사위 정보석→팬클럽 회장 하지원 오열…故 이순재, 후배들 배웅 속 영면[SC이슈]

5.

'49세' 문정희, 쩍 갈라진 등 근육 비결 "10년째 러닝 5km 후 눈바디 체크" ('편스토랑')

연예 많이본뉴스
1.

“고독사 아냐” 故이미지, 사망 2주 뒤 뒤늦게 발견..오늘(27일) 8주기

2.

'42세' 한혜진, '3세 연하' 모델과 핑크빛 "최고 남자친구감...잘 생겼다"

3.

마이큐, ♥김나영 '결혼 2달만' 새 생명 맞이 솔직 심경.."두 子에 온전히 집중"

4.

사위 정보석→팬클럽 회장 하지원 오열…故 이순재, 후배들 배웅 속 영면[SC이슈]

5.

'49세' 문정희, 쩍 갈라진 등 근육 비결 "10년째 러닝 5km 후 눈바디 체크" ('편스토랑')

스포츠 많이본뉴스
1.

와 도대체 얼마 줘야 하나, 이런 FA 선례 없었다…최형우, KIA·삼성 다 원하는데 왜 길어지나

2.

2할4푼 타자가 48억, 14홀드 투수가 52억…왜 80억 박찬호가 싸보이냐

3.

손흥민과 있을 때보다 지금이 더 좋다...'115경기 109골' 케인 작심 발언, SON 섭섭할라 "지금의 내가 내 인생 최고다"

4.

115억원 받고 4년간 0.250, 75홈런. 260타점. 두산 뛰쳐나온 김재환이 3년 50억원 김현수보다 더 받을까

5.

"KBO 다른팀 가고 싶었지만 계약 못하게…" 타팀 관심 받았는데, 재계약 불발에 섭섭함 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.