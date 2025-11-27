순천향대천안병원 박경배 교수, 대한소아청소년과학회장 취임…"의료현장·수련…

순천향대천안병원 박경배 교수, 대한소아청소년과학회장 취임…"의료현장·수련환경 동반 성장 최선"
[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 소아청소년과 박경배 교수가 최근 코엑스 마곡컨벤션센터에서 열린 '제75차 대한소아청소년과학회 추계학술대회'에서 신임 회장으로 취임했다.
임기는 2025년 11월부터 2026년 10월까지 1년이다.
대한소아청소년과학회는 1945년 창립해 올해로 80주년을 맞이한 전통과 역사가 깊은 학회다. 국내 소아청소년 건강증진에 기여하고, 활발한 국제 교류를 통해 학문적 발전도 선도하고 있다.
박경배 교수는 순천향대 의대를 졸업하고 동 대학원에서 의학 석사, 박사 학위를 받았다. 또 소아청소년과 전문의 취득 후, 소아혈액종양학을 전공해 1994년부터 현재까지 순천향대천안병원에서 지역 혈액종양 및 신장 질환 소아청소년들을 돌보고 있다.
박 교수는 이 밖에도 △의사국가고시의 위원 △대한소아청소년과학회 전문의자격시험 담당 고시이사 △대한소아혈액종양학회 교육이사 등을 역임했다.
박경배 신임회장은 "학회가 추진하는 사업들이 체계적으로 운영될 수 있도록 지원하고, 회원 간 소통과 협업을 통해 의료현장과 수련환경이 동반 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|대한소아청소년과학회 박경배 신임 회장
