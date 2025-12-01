운전 중 차에서 악취가?…뒷좌석 시신 발견 '경악'

기사입력 2025-12-01 14:54


운전 중 차에서 악취가?…뒷좌석 시신 발견 '경악'
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 한 남성이 운전 중 차 안에서 시신을 발견하는 충격적인 사건이 발생했다.

차이나 타임스 등 현지 매체들에 따르면 대만 화롄현의 한 금속 공장에서 일하는 A는 최근 자신의 밴 차량을 운전하던 중 차량 내부에서 악취가 퍼지는 것을 의아해 뒤를 돌아본 순간 낯선 남성이 숨진 채 누워 있는 것을 발견했다. 평소 공장 부지 안에 차량을 잠그지 않고 주차한다는 그는 사흘 만에 운전대를 잡은 것으로 전해진다.

경찰은 사망자의 신원을 64세 류 모씨로 확인했다.

CCTV 영상에는 류 씨가 전날 오전 공장 부지로 들어가는 모습이 찍혔으나, 이후 나오는 장면은 포착되지 않았다. 조사 결과, 그가 평소에도 예고 없이 집을 나가는 경우가 많아 가족들은 실종 사실을 인지하지 못했다.

현장에서는 외부 상처나 몸싸움 흔적이 발견되지 않았다. 경찰은 류씨가 추위를 피해 잠시 밴 차량에 들어갔다가 갑작스럽게 사망했을 것으로 추정하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성시경x박서준, 소주병이 대체 몇개야..발그레한 얼굴로 술자리 인증

2.

류준열 빠진 '응팔 10주년' 포스터..라미란 "모이기 드럽게 힘드네"

3.

성병숙, 생방송 현장에 채권자 난입 "이혼만 두 번..전 남편 빚 산더미" ('같이 삽시다')

4.

김대호, 퇴사 후 MBC 아나운서국에 '충격'..후배는 뒷담화

5.

주영훈♥이윤미, 시작부터 '금지된 사랑'…"'연애 금지' 어겼다고 16억 소송"

연예 많이본뉴스
1.

성시경x박서준, 소주병이 대체 몇개야..발그레한 얼굴로 술자리 인증

2.

류준열 빠진 '응팔 10주년' 포스터..라미란 "모이기 드럽게 힘드네"

3.

성병숙, 생방송 현장에 채권자 난입 "이혼만 두 번..전 남편 빚 산더미" ('같이 삽시다')

4.

김대호, 퇴사 후 MBC 아나운서국에 '충격'..후배는 뒷담화

5.

주영훈♥이윤미, 시작부터 '금지된 사랑'…"'연애 금지' 어겼다고 16억 소송"

스포츠 많이본뉴스
1.

"이대호는 당장 은퇴를 철회하라" 홈런 폭발, 한국보다 일본에서 더 난리

2.

두산 20억 날렸다? KBO는 알고 있었다. 포장지만 C급으로 → '규약 172조' 회피한 김재환 룰, 신의 한 수인가 꼼수인가

3.

'70만→130만→170만→?' LG 효자 외인 타자, 로하스, 에레디아 넘고 역대 최고액 신기록 쓰나

4.

[공식발표]'구위 앞으로' 삼성, '아쿼'도 158㎞ 광속구, 日 미야지 유라 영입- 1년 최대 18만달러

5.

"이마이는 너무 비싸!" SF 日에이스 영입 포기 정황 나왔다, 그렇다면 '중저가' KBO 역수출품 1호를?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.