온주완♥방민아, 발리 해변 결혼식 현장..블랙 드레스도 '청순'
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 온주완과 걸스데이 출신 배우 방민아의 발리 결혼식 현장이 공개됐다.
온주완과 방민아는 지난달 29일 인도네시아 발리 그랜드 하얏트 호텔에서 양가 가족들만 초대해 간소하게 결혼식을 올렸다.
이날 결혼식 현장은 참석한 일부 하객들을 통해 공개됐다. 아름다운 해변에서 야외 결혼식을 치른 두 사람은 하객들의 축하를 받으며 걷는 모습에서 행복함을 드러냈다.
웨딩 화보도 눈길을 끌었다. 온주완은 턱시도를 입고 훈훈한 비주얼을 뽐냈고, 방민아는 블랙 드레스로 청순하면서도 사랑스러운 자태를 선보였다.
온주완과 방민아는 한 차례의 열애설도 없이 지난 7월 깜짝 결혼 소식을 전했다. 당시 양측 소속사는 "두 사람은 오랜 시간 신중하고 진실된 만남을 이어왔으며, 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 부부로서 제2의 인생을 시작하게 됐다"고 밝혔다.
두 사람은 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'에서 처음 인연을 맺었고, 2021년 뮤지컬 '그날들'에서 재회하며 가까워졌다. 특히 온주완은 지난해 방민아의 부친상 당시 장례 기간 내내 자리를 지키며 위로한 것으로 알려졌다.
온주완은 2002년 SBS 드라마 '야인시대'로 데뷔했으며, KBS2 '산장미팅-장미의 전쟁', 영화 '발레교습소', '돈의 맛', '인간중독', SBS 드라마 '펀치', '펜트하우스' 등에서 활약했다. 최근에는 뮤지컬 '마하고니'를 통해 관객들과 만났다.
방민아는 2010년 그룹 걸스데이로 연예계에 데뷔했으며, SBS 드라마 '미녀 공심이'로 본격적으로 배우 활동을 시작했다. 이후 SBS '절대그이', 티빙 '딜리버리맨' 등에서 열연을 펼쳤다. 방민아는 걸스데이 출신 중 소진에 이어 두 번째 기혼자가 됐다.
