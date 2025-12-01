온주완♥방민아, 발리 해변 결혼식 현장..블랙 드레스도 '청순'

기사입력 2025-12-01 13:12


온주완♥방민아, 발리 해변 결혼식 현장..블랙 드레스도 '청순'

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 온주완과 걸스데이 출신 배우 방민아의 발리 결혼식 현장이 공개됐다.

온주완과 방민아는 지난달 29일 인도네시아 발리 그랜드 하얏트 호텔에서 양가 가족들만 초대해 간소하게 결혼식을 올렸다.

이날 결혼식 현장은 참석한 일부 하객들을 통해 공개됐다. 아름다운 해변에서 야외 결혼식을 치른 두 사람은 하객들의 축하를 받으며 걷는 모습에서 행복함을 드러냈다.

웨딩 화보도 눈길을 끌었다. 온주완은 턱시도를 입고 훈훈한 비주얼을 뽐냈고, 방민아는 블랙 드레스로 청순하면서도 사랑스러운 자태를 선보였다.


온주완♥방민아, 발리 해변 결혼식 현장..블랙 드레스도 '청순'
온주완과 방민아는 한 차례의 열애설도 없이 지난 7월 깜짝 결혼 소식을 전했다. 당시 양측 소속사는 "두 사람은 오랜 시간 신중하고 진실된 만남을 이어왔으며, 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 부부로서 제2의 인생을 시작하게 됐다"고 밝혔다.

두 사람은 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'에서 처음 인연을 맺었고, 2021년 뮤지컬 '그날들'에서 재회하며 가까워졌다. 특히 온주완은 지난해 방민아의 부친상 당시 장례 기간 내내 자리를 지키며 위로한 것으로 알려졌다.

온주완은 2002년 SBS 드라마 '야인시대'로 데뷔했으며, KBS2 '산장미팅-장미의 전쟁', 영화 '발레교습소', '돈의 맛', '인간중독', SBS 드라마 '펀치', '펜트하우스' 등에서 활약했다. 최근에는 뮤지컬 '마하고니'를 통해 관객들과 만났다.

방민아는 2010년 그룹 걸스데이로 연예계에 데뷔했으며, SBS 드라마 '미녀 공심이'로 본격적으로 배우 활동을 시작했다. 이후 SBS '절대그이', 티빙 '딜리버리맨' 등에서 열연을 펼쳤다. 방민아는 걸스데이 출신 중 소진에 이어 두 번째 기혼자가 됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, 촬영 중 중상 입고 응급실行 "수술해야 할 수도"..결국 '하차' ('극한84')

2.

이세돌, 영화 '승부'에 불쾌감 "사람을 찌질하게 그려놔, 실제와 다르다"(조동아리)

3.

'혈액암 재발' 안성기 건강 상태는?..박중훈 "금세 완쾌해 '투캅스' 또 찍고파"(인생이영화)

4.

성시경x박서준, 소주병이 대체 몇개야..발그레한 얼굴로 술자리 인증

5.

성병숙, 생방송 현장에 채권자 난입 "이혼만 두 번..전 남편 빚 산더미" ('같이 삽시다')

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, 촬영 중 중상 입고 응급실行 "수술해야 할 수도"..결국 '하차' ('극한84')

2.

이세돌, 영화 '승부'에 불쾌감 "사람을 찌질하게 그려놔, 실제와 다르다"(조동아리)

3.

'혈액암 재발' 안성기 건강 상태는?..박중훈 "금세 완쾌해 '투캅스' 또 찍고파"(인생이영화)

4.

성시경x박서준, 소주병이 대체 몇개야..발그레한 얼굴로 술자리 인증

5.

성병숙, 생방송 현장에 채권자 난입 "이혼만 두 번..전 남편 빚 산더미" ('같이 삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

두산 20억 날렸다? KBO는 알고 있었다. 포장지만 C급으로 → '규약 172조' 회피한 김재환 룰, 신의 한 수인가 꼼수인가

2.

기어이 환갑 채우나…58세 미우라, 내년에도 현역 의지 "포기하지 않는다"

3.

'70만→130만→170만→?' LG 효자 외인 타자, 로하스, 에레디아 넘고 역대 최고액 신기록 쓰나

4.

"이마이는 너무 비싸!" SF 日에이스 영입 포기 정황 나왔다, 그렇다면 '중저가' KBO 역수출품 1호를?

5.

英 단독 보도! 흥민 형처럼 그때 나갈껄! '눈물 펑펑' 비수마 재계약설→비난 일색…"불성실하고, 선수들 불안하게 만든다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.