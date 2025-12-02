'별들의 전쟁' 그랑프리 경정, 2025 최강자는 누가 될까

2025 경정의 마지막을 장식할 그랑프리가 오는 10~11일 미사경정장에서 펼쳐진다. 총상금 9000만원, 우승 상금 3000만원이 걸린 그랑프리는 그 어느 때보다 뜨거운 경쟁이 펼쳐질 전망이다.
그랑프리는 1~48회차 평균 득점 상위 30명이 출전한다. 이들은 10일 특선급 5개 경주와 일반급 경주 두 번에 걸쳐 출전한다. 특선급 성적만으로 결승 진출자를 가리는 기존 대상경주와 달리 특선급 경주와 일반급 경주 성적을 모두 합산해 상위 6명만이 결승전 탑승권을 얻게 된다.
현재 평균 득점 상위권에는 김민준, 김완석, 조성인, 김종민, 김민길, 박원규, 김도휘, 심상철, 박종덕, 김민천, 손제민, 이동준, 김응선, 김인혜, 장수영, 김효년, 문안나, 이승일, 이 인, 배혜민, 안지민, 이주영, 서 휘, 이진우, 김영민, 류석현, 문주엽, 최강성, 김지현, 기광서 이름을 올리고 있다. 다만 어선규, 주은석, 이용세, 김창규, 길현태 등은 6개월 이내 출발 위반 기록이 있어 출전 자격을 얻지 못했다.
30명 중 6명이 선발되는 5대1의 경쟁률, 단 한 번의 실수도 허용될 수 없다. 일반급 편성과 특선급 편성 모두 좋은 성적을 내야지만 결승전에 진출하는 만큼 두 경기 모두 코스 배정이 상당히 중요할 전망이다. 코스는 평균 득점 순위로 안쪽 코스를 배정받기에, 전체 득점 상위권에 있는 선수들이 조금은 더 유리한 구도를 가져갈 것으로 분석된다.
30명 중 가장 주목받는 선수는 김완석이다. 김완석은 지난 6월 왕중왕전, 10월 구리하라배를 연달아 거머쥐며 최고의 상승세를 타고 있다. 아직 그랑프리 우승이 없기에 이번 대회에 대한 의지도 남다르다. 이번 그랑프리까지 우승을 차지한다면 지난해 김민천에 이어 왕중왕전과 그랑프리를 동시에 제패한 두 번째 선수가 된다.
이에 맞서는 강력한 맞수 김민준 역시 빼놓을 수 없다. 2023년 그랑프리 우승 경험은 있지만, 올해는 유독 큰 대회와는 인연이 닿지 않았다. 그랑프리를 통해 명예 회복을 노릴 전망이다. 출발에 강점이 있는 조성인, 김민길, 박원규도 아직은 그랑프리와는 인연이 없어 이번 대회 우승에 대한 갈망이 크다.
과거 그랑프리 우승사례를 살펴보면 대체로 경험이 많은 베테랑들이 강세를 보여왔다. 그랑프리 우승이 경험이 있는 김종민, 심상철, 김민천 역시 이번 대회에서 강력한 입상 후보로 꼽힌다. 특히 이들은 복잡한 예선 방식에도 이미 익숙해 있어 전략적 운영에서도 우위를 점할 수 있다는 평가다.
그 어느 해보다 치열한 '별들의 전쟁'이 펼쳐질 2025 그랑프리 경정. 최정상에 오를 선수가 누가 될 지 시선이 모아지고 있다.