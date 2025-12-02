남자친구와 싸운 후 아파트 11층에서 신생아 떨어뜨려…"아이는 무슨 죄?"

기사입력 2025-12-02 10:32


남자친구와 싸운 후 아파트 11층에서 신생아 떨어뜨려…"아이는 무슨 죄?…
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 대만에서 남자친구와 말다툼을 벌인 직후 20대 여성이 신생아를 아파트 11층에서 던져 숨지게 한 혐의로 기소됐다.

ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 대만 타이중에 사는 22세 여성 A는 지난해 11월 남자친구와 말다툼을 한 후 이 같은 끔찍한 범행을 저질렀다. 두 사람은 2021년부터 교제해온 사이였다.

당시 처음에는 사고로 분류됐지만 추가 수사 끝에 살인 사건으로 판단됐다.

경찰 조사 결과, A는 2024년 11월 28일 아들을 출산했는데 남자친구와 격한 말싸움 끝에 거주하던 아파트 11층에서 아이를 담요로 감싼 뒤 창문 틀에 올려놓고 밖으로 밀어 떨어뜨린 것으로 드러났다.

추락한 아기는 호흡과 맥박 등 생명 징후를 보였지만 이송 중 다발성 골절과 심각한 장기 손상으로 숨지고 말았다.

검찰은 이번 사건을 아동·청소년 복지법 위반과 함께 살인 혐의로 기소했으며, 현재 재판 절차가 진행 중이다.

현지 네티즌들은 "아이가 무슨 죄냐?", "정신질환을 주장할 것", "이제라도 진실이 밝혀져서 다행" 등의 반응을 보이고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

5.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

5.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

3.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

4.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

5.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.