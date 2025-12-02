한국관광공사, 유럽 럭셔리관광 박람회 'ILTM Cannes' 참가

기사입력 2025-12-02 15:50


한국관광공사, 유럽 럭셔리관광 박람회 'ILTM Cannes' 참가

한국관광공사가 12월 4일까지 프랑스 칸에서 개최되는 2025 국제럭셔리관광박람회(ILTM Cannes)에 참가, 한국관광 홍보관을 운영한다고 2일 밝혔다. ILTM Cannes은 유럽 최대 규모의 B2B 럭셔리관광박람회로, 100여 개국에서 2000여 명의 럭셔리관광 바이어와 약 2350개의 관련 분야 전문업체가 참여한다. 한국관광공사는 국내 유관 업계 9개사와 함께 이번 박람회에 참가해 럭셔리관광객 유치를 위한 마케팅 활동을 전개한다. K-뷰티, 미식 등을 포함해 한국의 라이프 스타일, 전통문화, 웰니스 등 다채로운 테마로 한국만의 매력을 담은 콘텐츠와 상품을 선보일 계획이다.

한국관광공사는 3일 ILTM Cannes과 연계해 최초로 한국관광 설명회를 진행한다. 럭셔리관광지로서의 한국의 매력을 알리는 것뿐만 아니라, 한국 럭셔리관광에 관심 있는 유력 바이어 30여 명을 초청해 한국 참가기관들과 네트워킹 세션을 마련함으로써 신규 해외판로 개척을 지원한다는 방침이다.

반호철 테마관광팀장은 "지난해 ILTM Cannes 박람회 참가로 375건의 비즈니스 상담이 성사돼 약 100억 원에 달하는 여행상품 계약 협상이 진행되는 성과가 있었다"며 "한국에서만 체험할 수 있는 특별한 럭셔리 관광 콘텐츠 발굴과 함께 국내 관련업계를 지속적으로 지원하여 럭셔리관광 목적지로서 한국의 브랜드를 강화할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



