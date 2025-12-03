KGC인삼공사, '정관장 에브리타임xLAMY' 컬래버 2종 선보여

KGC인삼공사가 정관장의 '에브리타임xLAMY 데일리 리추얼 키트' 2종을 출시했다고 3일 밝혔다. 에브리타임xLAMY 데일리 리추얼은 정관장 네이버 스마트스토어와 카카오에서만 만나볼 수 있으며, 12월 14일까지 출시를 기념한 할인 행사도 네이버 스마트 스토어에서 진행된다.
KGC인삼공사에 따르면 에브리타임xLAMY 데일리 리추얼은 일상 건강을 챙기는 건강기능식품과 나만의 하루를 기록할 수 있는 필기구가 함께 구성됐다. 매일 하루를 설계하며 자기관리에 힘쓰는 현대인들의 라이프스타일을 모티브로 꾸준한 루틴을 통해 지속가능하고 건강한 삶을 지향하는 브랜드 가치관을 담았다.
정관장 홍삼에 대추와 생강 농축액, 프로폴리스 등 엄선된 부원료를 더해 부담 없이 섭취할 수 있는 '에브리타임 레귤러' 와 홍삼에 벌꿀과 감초추출물, 프로폴리스 등 부원료로 더욱 부드럽고 상쾌한 맛을 느낄 수 있는 '에브리타임 소프트' 2종으로 구성됐다.
컬래버 에디션에는 세련된 디자인으로 라미에서 가장 인기 있는 모델 중 하나인 '사파리 볼펜 레드'가 '에브리타임' 각인과 함께 제공된다. 라미는 기능과 디자인 조화를 추구하며, 최고의 품질을 위해 전 제품을 독일에서만 생산하는 프리미엄 필기구 브랜드다.
◇정관장 에브리타임 소프트 데일리 리추얼 키트
에브리타임은 정관장을 대표하는 건강기능식품이다. 지난 2004년 출시 이후 약 12년간 TPO(시간·장소·상황)에 맞춰 건강을 케어할 수 있도록 스틱·앰플·필름 등 다양한 제형과 맛을 선보여 왔다. 식품의약품안전처로부터 면역력 증진, 혈액 흐름 개선, 피로 개선, 항산화, 기억력 개선에 도움을 줄 수 있음을 공식적으로 인정받아 대한민국 대표 건강기능식품 중 하나다. 에브리타임의 경우 하루 한포 간편한 섭취가 가능해 국내뿐만 아니라 해외에서도 인기를 얻고 있다.
KGC인삼공사가 홍삼원물인 '뿌리삼'을 제외한 정관장 전 제품을 대상으로 2024년도 국내외 실적을 분석한 결과, '에브리타임'이 국내매출과 해외수출 부문 모두에서 1위를 기록했다. 전세계적으로 건강과 K푸드에 대한 관심이 높아지며 '간편한 일상 건강'을 콘셉트로 현지 맞춤형 제품을 개발하고 판매 채널을 확장한 결과다.
KGC인삼공사 관계자는 "바쁜 현대인들이 자기관리 노력을 기록하고, 건강한 루틴을 만들어가는 것을 응원하고자 '에브리타임xLAMY 데일리 리추얼' 제품을 선보이게 됐다"며 "생활속에서 건강을 더할 수 있는 다양한 제품을 선보이고자 노력할 것이라"이라고 말했다.