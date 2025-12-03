한컴, 2025 정부혁신 박람회 참가…김연수 대표 "AI 데이터 주권 강…

한컴, 2025 정부혁신 박람회 참가…김연수 대표 "AI 데이터 주권 강화 기여"
|◇2025 대한민국 정부혁신 박람회 개막식에 민간 기업 대표로 등단한 한컴 김연수 대표(맨 오른쪽)
한글과컴퓨터(한컴)가 12월 3일부터 5일까지 충북 청주 오스코(OSCO)에서 진행되는 '2025 대한민국 정부혁신 박람회(박람회)'에 참가한다. 한컴은 박람회에서 공공 행정의 디지털 전환을 실질적으로 지원하는 AI 설루션을 집중 소개할 방침이다.
한컴에 따르면 3일 열린 개막식 공식 세리머니에는 김연수 한컴 대표가 민간 기업 대표 자격으로 초청받아 무대에 올랐다. 김 대표는 행정안전부 장관, 네이버클라우드 대표 등 주요 내빈과 함께 '혁신의 빛'을 밝히는 퍼포먼스를 진행하며 민·관이 협력해 대한민국을 AI 강국으로 이끌겠다는 의지를 표명했다.
행정안전부가 주최하는 박람회는 'AI × 정부혁신 = 국민 행복²'을 슬로건으로 내걸고 중앙부처와 공공기관, 주요 AI 기업이 모여 정부혁신 방향을 제시한다. 한컴은 'AI 혁신기업' 관에 독립 부스를 운영하며 정부 AX(AI 전환)의 핵심 파트너로서의 위상을 공고히 한다.
부스 주제는 '한컴 AI가 만드는 스마트 행정 혁신'이다. 방문객은 공공기관의 HWP 문서 데이터를 AI 학습용으로 변환하는 '한컴 데이터 로더', 신뢰할 수 있는 내부 자료만 검색해 답하는 '한컴피디아', 행정 문서를 자동으로 작성하고 요약해 주는 '한컴어시스턴트' 등 AI가 실제 업무에 적용되는 전 과정을 직접 체험할 수 있다.
한컴은 'AI 국회' 등 주요 공공 AX 사업에서 기술력을 입증받은 핵심 AI 설루션도 시연한다. 관람객들은 부스에서 공공기관의 문서 데이터가 실제 AI 환경에서 어떻게 데이터베이스화되고 정확한 답변으로 산출되는 구체적 구동 과정을 상세히 살펴볼 수 있다. 국내 공공 분야 데이터의 핵심인 한글 문서 포맷을 가장 잘 다루는 한컴만의 차별화된 경쟁력이다.
4일 진행될 'AI 거브테크(GovTech) 혁신 포럼' 세션에는 한컴 AI컨설팅팀 신재욱 팀장이 연사로 나선다. 신 팀장은 '공공 AI 도입의 성공 전략: 데이터 주권 확보 방안'을 주제로, 실제 공공 현장의 도입 사례를 분석하고 가장 효율적인 AI 활용 로드맵을 제안할 예정이다.
김연수 한컴 대표는 "박람회는 한컴의 AI 기술이 정부가 지향하는 혁신 비전을 어떻게 실현할 수 있는지 증명하는 자리가 될 것"이라며 "검증된 공공 AX 설루션을 통해 행정 업무의 효율성을 높이고, 대한민국 AI 데이터 주권 강화에 기여하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
