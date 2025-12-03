항암·항염증 이어 탈모 예방까지…'상동나무'가 뭐길래?

[스포츠조선 김소형 기자] 항암·항염증 효과가 있는 것으로 알려진 상동나무(Sageretia thea)가 또다른 효과로 주목받게 됐다.
제주도 및 전라남도 해안가에서 자생하는 상동나무는 갈매나무과에 속하는 낙엽 또는 반상록 관목이다.
국립호남권생물자원관은 3일 탈모 예방 효과가 확인된 상동나무 추출물에 대한 기술 특허 등록을 했다고 밝혔다.
연구진은 모발 성장을 담당하는 모유두세포(모근의 끝에 있는 모유두를 구성하는 세포)의 증식을 유도하고 자외선에 의한 모유두세포의 손상을 보호하는 상동나무 추출물의 기능성을 확인했다. 동물모델을 활용한 발모 촉진과 탈모 억제 효과 규명을 위해 진행한 후속 연구에서도 상동나무 추출물의 모발 성장이 개선되고 굵기가 두꺼워지는 결과가 나타났다는 설명이다.
자원관은 확보된 학술 연구자료를 기반으로 국내 바이오기업과 협력해 화장품이나 건강기능식품 소재로 상용화를 추진할 계획이다.
한편 국립산림과학원은 통해 상동나무 잎 추출물이 대식세포에서 만성염증 유발인자인 산화질소 등의 발현을 억제한다는 사실을 확인한 바 있다. 또한 상동나무 잎 추출물을 활용한 쥐 실험에서는 상동나무 잎 추출물이 에탄올과 염산에 의해 유도된 위 점막 손상을 억제하고, 몸이 붓는 현상 중 하나인 부종도 억제하는 것으로 나타났다. 앞선 연구에서 상동나무 잎과 가지의 항암효과를 밝혀낸 바 있다.
이 외에도 상동나무는 다양한 연구를 통해 잎과 열매, 가지 등에서 항산화 활성 및 에이즈 바이러스 억제, 미백, 항당뇨 활성 등의 기능성 효과들이 보고되며 관심을 받고 있다. 김소형기자 compact@sportschosun.com