마사회, 2025 전사 우수사례 선발대회 개최

기사입력 2025-12-05 02:13


◇사진제공=한국마사회

마사회가 지난 11월 26일 본관 대회의실에서 2025 전사 우수사례(BP) 선발 대회를 가졌다.

이번 선발 대회는 새정부 국정과제를 적극적으로 반영하고 대국민 서비스를 개선하기 위해 기획됐다. 대내외 협업 기반의 '전사협업형' 과제와 개별부서 중심의 '자율혁신형' 과제로 이원화하여 과제 공모를 진행하였다. 총 98개 과제(전사협업 31건, 자율혁신 67건)가 접수되었으며, 과제별 자문과 예선 심사를 거쳐 최종 12개 과제가 본선에 진출했다.

최우수 과제는 서울주로환경부의 "녹녹 챌린지(錄-Knock) : 국민과 함께하는 친환경 동행"이 차지했다. 사업장 내 케나프, 갈대, 마분 등 다양한 자원순환 노력을 통해 약 200톤 이상의 탄소를 감축하였고, 청년정원학교, 시민참여 팝업가든 등 다양한 시민 참여형 캠페인을 시행한 점 등이 심사위원들로부터 높은 점수를 받았다. 이외에도 'AI기반 마체검사 및 보행평가 시스템', '레이스 비전(RACE VISION)' 등 AI와 경마산업을 연계한 과제와 'AI 기술을 활용한 안전한 경마환경 구축' 과제들이 상위권에 이름을 올렸다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



