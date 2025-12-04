마사회, '2025년 건전화 전문 협의체' 개최…과몰입 예방·불법경마 근…

마사회, '2025년 건전화 전문 협의체' 개최…과몰입 예방·불법경마 근절 총력

기사입력 2025-12-05 02:13


◇사진제공=한국마사회

마사회가 경마 이용자의 과몰입을 방지하고 건전한 이용환경을 조성하기 위해 내·외부 전문가들과 함께 머리를 맞댔다.

지난 26일 열린 '2025년 건전화 전문 협의체'에는 사행산업통합감독위원회(이하 사감위) 최윤석 과장, 가천대학교 최혜만 심리학과 교수, 강원경찰청 수사과 신귀현 사이버수사대장 등 관련 분야 전문가들이 참석했다. 참석자들은 과몰입 예방, 건전환경 개선, 불법경마 근절 등 마사회 건전화 정책 4대 분야의 이행 실적을 점검하고, 구매상한제 개선과 이용자 보호체계 강화 등 주요 현안에 대해 심도 있게 논의했다. 전문가들은 실명제 확대, 영업장 건전운영 강화 등 건전 이용 유도 정책의 가시적 성과를 긍정적으로 평가하는 한편, 발매환경 변화에 대응한 맞춤형 이용자 보호체계 구축의 필요성을 강조했다.

마사회 김종철 고객서비스본부장은 "유관기관과의 지속적인 협력을 통해 건전화 정책을 이행·강화 하겠다"며 "전문가 의견을 충실히 반영하여 이용자 보호체계를 더욱 체계적으로 고도화해 나가겠다"고 전했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

