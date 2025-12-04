끝나지 않은 임채빈-정종진 혈투…미리보는 그랑프리, 진짜 승부가 온다!

2025년 그랑프리를 앞두고 경륜 최고의 맞수, 임채빈(25기, SS, 수성)과 정종진(20기, SS, 김포)의 대결 구도가 다시 불붙고 있다. 특히 최근 펼쳐진 경륜 개장 31주년 기념 대상 경륜에서 정종진이 우승을 차지하며, 임채빈의 독주 체제를 흔들 '추격의 불씨'가 되살아났다.
수치만 놓고 보면 올 시즌 두 선수의 맞대결 8경기 중 정종진의 승리는 단 2승에 그친다. 하지만 경기 내용은 숫자 이상의 의미를 담고 있다. 열세에도 불구하고 전개 주도권을 가져오며 오히려 임채빈을 수세적으로 몰아가는 장면이 반복되고 있기 때문이다.
올 시즌 두 선수의 맞대결 8경기 중 초반 자리잡기가 '정종진-임채빈' 순으로 된 경우는 무려 6번이다. 선행형 임채빈, 단거리 최적 정종진이라는 일반적 이미지와는 상반된 흐름이다. 정종진은 마크·추입에만 머무르지 않고 과감한 선행·젖히기를 섞는 전개 변화로 임채빈에게 행동 선택권을 빼앗아왔다. 임채빈 역시 '정종진이 길게 끌어주면 내가 유리하다'라는 경험치 때문에 그 흐름에 동조하는 경우가 많았다. 지난 6월 드물게 '임채빈-정종진' 순으로 자리잡기가 된 경기에서 임채빈은 반 바퀴 젖히기를 시도했지만, 끝내 정종진의 추입에 무릎을 꿇고 말았다. 작년 4월에도 비슷한 양상으로 패한 경험이 있다. '앞에 선다고 무조건 유리한 건 아니다'라는 학습 효과가 임채빈에게 자리 잡았다고 볼 만하다.
지난 대상경주에서 정종진은 그야말로 기량·전술·팀 연대가 완벽하게 맞아떨어진 모습을 보였다. 초반부터 김포팀 후배들을 앞세워 최단 거리 싸움을 설계한 뒤, 경주 중 적절한 완급조절과 차간 두기로 임채빈의 리듬을 여러 차례 끊어냈다. 반대로 임채빈은 흐름이 끊기며 끝내 탄력을 제대로 살리지 못했다. 신체적 장점, 노련한 완급조절, 기술적 판단까지 이날 경주는 "정종진만 가능한 경주"라는 평가가 따랐다.
이번 패배는 임채빈에게는 1패 이상으로 다가왔다는 게 전문가들의 시선. 초반 위치 선정이 김포팀의 방향에 따라 흔들렸고, 정종진의 심리전에도 밀렸다. 전술 대응도 기존 틀에 갇혀 있었다는 평도 뒤따른다. 임채빈은 원래 지구력 중심의 선행형으로 장점이 확실한 선수지만, 최근 정종진을 상대하며 추입·마크 비중이 늘고 있다. 이는 경륜에서 흔히 말하는 "승부 거리가 짧아질수록 전체 시속이 떨어지고, 장기적으로 기량 하락으로 이어질 수 있다"라는 경고와도 맞닿아 있는 부분이다. 전문가들은 "선행형이 순발력형으로 변하면 얻는 만큼 잃는 것도 많다"고 지적한다.
임채빈이 심리적으로 쫓기는 듯한 현재의 구도. 팬들의 관심과 기대는 오히려 더 올라가고 있다. 첫 맞대결에서 한 바퀴 이상 선행 승부를 펼치며 모두를 놀라게 했던 임채빈, 반면 정종진은 이후 마크 이후 추입 승, 뒤에 붙이고 버티는 젖히기 승, 현란한 기교가 동반된 추입 승 등 승리의 공식을 넓혀왔다. 승률은 임채빈이 앞서지만, 전술 다양성·내용·심리전에서는 정종진이 우위라는 평가가 이어진다. 게다가 큰 승부에서 강하고 결승 진출자 많은 김포팀의 막강한 화력지원 역시 정종진의 강점으로 꼽힌다. 팀 연대가 중시되는 경륜 특성상 이 요소는 절대 가볍지 않다.
예상지 최강경륜 박창현 발행인은 "정종진은 다양한 신무기와 안정된 팀 연대를 앞세워 '내용 우위'를 굳혀가고 있고, 임채빈은 높은 승률에도 불구하고 전술적 고민과 심리적 압박을 안고 있다. 그래서 임채빈이 그랑프리에서 어떤 작전을 꺼내 들지 최대 관심사다. 그동안 철저히 봉인해 온 연대, 기습, 맞불 등 다양한 작전이 모두 등장할 가능성이 있다"고 지적했다.