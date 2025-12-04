경륜훈련원, 제30기 후보생 졸업식 개최…윤명호 '최우수상' 영예

서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 지난 28일 경북 영주 경륜훈련원에서 제30기 후보생 졸업식을 열었다.
이번에 졸업한 경륜 선수 후보생들은 총 20명. 지난 2월 경륜훈련원에 입소해 1576시간에 달하는 시간 동안 경륜 관계 법규, 자전거 주행 및 정비 기술, 체력 훈련, 공정교육 등 강도 높은 교육 훈련을 모두 이수했다. 그중 우수한 성적으로 후보생 교육과정을 이수한 윤명호, 문신준서, 이승원 후보생이 각각 최우수, 우수, 장려상을 받았다. 특히 윤명호는 훈련 기간 동안 승률 47.54%, 연대율 70.49%, 삼연대율 88.52%라는 월등한 기량을 선보여 유망주로 평가받고 있다. 경륜경정총괄본부 관계자는 "30기 선수들은 26년 1회차부터 실전 경주에 출전할 예정으로 30기 신인들로 인해 더욱 박진감 넘치는 광명스피돔 경륜이 될 것"이라고 기대감을 전했다.
한편, 졸업식에 앞서 지난 11월 6일 광명스피돔 열린 시범 경주 결승전에서는 박제원이 우승을 차지했다. 박종현은 박종현(6기, A3, 계룡)의 아들로 아마추어 시절 세계 주니어 트랙사이클 선수권 대회에서 2년 연속 금메달(2014, 2015) 획득한 바 있는 기대주다.
30기 선수들의 시범 경주는 12월 12일부터 장내 방송을 통해 방영될 예정이며, 경륜 누리집에서도 확인할 수 있다.