KT&G 상상마당, 20주년 기념행사 성료…공연 진행 및 기념 도서 발간…

KT&G에 따르면 지난 3일 열린 기념행사는 상상마당 홍대에서 진행됐고, 캘리그라퍼 강병인의 퍼포먼스와 밴드 크라잉넛의 축하공연을 비롯해 상상마당 지원사업 출신 아티스트들의 네트워킹 세션이 열렸다. KT&G 상상마당은 2005년 온라인 커뮤니티로 시작해 2007년 홍대에 오프라인 복합문화예술공간으로 자리 잡았다. 상상마당은 현재 논산, 춘천, 대치, 부산까지 총 5곳으로 늘어났으며, 연간 320만 명이 넘는 방문객들에게 폭넓은 문화 경험을 제공하고 있다.
상상마당은 인디 음악계의 재능을 발굴하는 '밴드 디스커버리', '나의 첫번째 콘서트' 등의 음악지원사업을 통해 아티스트에게 공연 기회 등을 제공하고 있으며, 국내 대표 사진가 지원 프로그램인 'SKOPF'를 통해 누적 54명의 사진가를 선정해 전시 기회 제공 등의 지원을 이어오고 있다. KT&G상상마당은 2015년, 2023년 메세나 대상 '대통령 표창'을 두 차례나 수상하며 명실상부한 대한민국의 대표적인 복합문화공간으로 자리매김했다.
방경만 KT&G 사장은 "상상이라는 이름처럼 더욱 새로운 가능성을 열어가며, 대한민국 문화예술 발전에 기여할 수 있기를 기대한다" 고 말했다.