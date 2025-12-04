강동경희대병원 유튜브 채널 'H-log', 대한민국 커뮤니케이션 대상 서울시의장상 수상

기사입력 2025-12-04 11:43


[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원이 운영하는 유튜브 채널 'H-log'가 3일 열린 '2025 대한민국 커뮤니케이션 대상'에서 SNS 부문 서울특별시의회 의장상을 수상했다.

'대한민국 커뮤니케이션 대상'은 한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부와 고용노동부 등이 후원하는 시상식으로, 사보·유튜브·SNS 등 다양한 채널을 포함한 제작물과 조직 커뮤니케이션의 질적 향상을 목적으로 매년 우수한 커뮤니케이션 성과를 거둔 공공기관과 기업을 선정해 시상하고 있다.

강동경희대학교병원의 공식 유튜브 채널 'H-log'는 의료의 본질적 가치와 따뜻한 진료 철학을 디지털 콘텐츠로 풀어내고자 기획된 건강정보 플랫폼이다. 대표 시리즈 '경희로운 건강생활'을 비롯한 다양한 콘텐츠는 계절과 세대, 일상과 의료를 잇는 균형 잡힌 구성으로 운영되며, 전문 의료진이 직접 출연해 신뢰도 높은 정보를 전달함과 동시에 공감과 실용성을 갖춘 소통 창구로 자리매김했다.

특히 병원 사외보 FOR YOU+와의 유기적인 연계를 통해 전문 의료진의 지식과 병원의 진료 철학을 영상으로 확장함으로써 건강 정보의 깊이와 전달력을 동시에 높이고 있으며, 병원보·블로그·인스타그램·뉴스레터 등 다양한 채널과의 연계를 통해 정보 접근성과 확산력을 강화하고 있다. 앞으로도 신뢰할 수 있는 건강정보를 제공하고, 양방향 소통이 가능한 영상을 지속적으로 선보이며, 대학병원형 디지털 커뮤니케이션의 새로운 모델을 만들어갈 계획이다.

수상 소감에서 박미순 홍보팀장은 "H-log가 큰 상을 받게 되어 매우 기쁘다"며 "앞으로도 더욱 정확하고 유익한 정보를 제공하는 공신력 있는 매체로 발전해 나가겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




강동경희대병원 유튜브 채널 'H-log', 대한민국 커뮤니케이션 대상 서…

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"제자와 모텔 간 여교사는 제 며느리"...류중일 감독, 실명 공개하며 국민청원 제기

2.

등 굽었던 이봉주 맞나...'난치병' 극복 후 '감동' 러닝 근황 "기적이다" ('션과함께')

3.

브루스 윌리스 ‘뇌’, 결국 해부대에..“치매 연구 위한 기증”

4.

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테리어 "행복하게 해줄게"

5.

이병헌♥이민정 딸, 드레스 공주병 제대로 왔다..백설공주 변신해 인형과 '수다'

연예 많이본뉴스
1.

"제자와 모텔 간 여교사는 제 며느리"...류중일 감독, 실명 공개하며 국민청원 제기

2.

등 굽었던 이봉주 맞나...'난치병' 극복 후 '감동' 러닝 근황 "기적이다" ('션과함께')

3.

브루스 윌리스 ‘뇌’, 결국 해부대에..“치매 연구 위한 기증”

4.

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테리어 "행복하게 해줄게"

5.

이병헌♥이민정 딸, 드레스 공주병 제대로 왔다..백설공주 변신해 인형과 '수다'

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질, 아르헨은 피하자" 운명의 북중미월드컵 조추첨, 홍명보 감독 미국 입성…"'꿀' 시나리오 원해" '韓 레전드' 차범근도 힘 보탠다

2.

이제 '괴물'도 40세 바라보는데...WBC 대표팀, 왜 갑자기 류현진 카드 꺼내들었나

3.

7년전 한국 맛본 대만 투수, 이번엔 롯데 유니폼? 33세 풍운아 왕웨이중 "아시아쿼터 후보" 현지 보도 [SC이슈]

4.

"이런 한국 선수는 없었다" 런던 수놓을 손흥민 벽화, 토트넘 팬들도 '왕의 귀환' 찬사 폭발…"곧 만나요"→'우리 주장', '진정한 레전드' 화답 물결

5.

'타격왕 보다 낫다' 김하성 가치 폭등 → 보라스 초호화 라인업에서도 8위 랭크

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.