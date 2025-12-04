강동경희대병원 유튜브 채널 'H-log', 대한민국 커뮤니케이션 대상 서…

[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원이 운영하는 유튜브 채널 'H-log'가 3일 열린 '2025 대한민국 커뮤니케이션 대상'에서 SNS 부문 서울특별시의회 의장상을 수상했다.
'대한민국 커뮤니케이션 대상'은 한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부와 고용노동부 등이 후원하는 시상식으로, 사보·유튜브·SNS 등 다양한 채널을 포함한 제작물과 조직 커뮤니케이션의 질적 향상을 목적으로 매년 우수한 커뮤니케이션 성과를 거둔 공공기관과 기업을 선정해 시상하고 있다.
강동경희대학교병원의 공식 유튜브 채널 'H-log'는 의료의 본질적 가치와 따뜻한 진료 철학을 디지털 콘텐츠로 풀어내고자 기획된 건강정보 플랫폼이다. 대표 시리즈 '경희로운 건강생활'을 비롯한 다양한 콘텐츠는 계절과 세대, 일상과 의료를 잇는 균형 잡힌 구성으로 운영되며, 전문 의료진이 직접 출연해 신뢰도 높은 정보를 전달함과 동시에 공감과 실용성을 갖춘 소통 창구로 자리매김했다.
특히 병원 사외보 FOR YOU+와의 유기적인 연계를 통해 전문 의료진의 지식과 병원의 진료 철학을 영상으로 확장함으로써 건강 정보의 깊이와 전달력을 동시에 높이고 있으며, 병원보·블로그·인스타그램·뉴스레터 등 다양한 채널과의 연계를 통해 정보 접근성과 확산력을 강화하고 있다. 앞으로도 신뢰할 수 있는 건강정보를 제공하고, 양방향 소통이 가능한 영상을 지속적으로 선보이며, 대학병원형 디지털 커뮤니케이션의 새로운 모델을 만들어갈 계획이다.
수상 소감에서 박미순 홍보팀장은 "H-log가 큰 상을 받게 되어 매우 기쁘다"며 "앞으로도 더욱 정확하고 유익한 정보를 제공하는 공신력 있는 매체로 발전해 나가겠다"고 말했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com