이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테리어 "행복하게 해줄게"

기사입력 2025-12-04 10:42


이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테…

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테…

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테…

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테…

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이시영이 8세 첫째 아들, 한 달 된 둘째 딸과 함께 살게된 집을 공개했다.

이시영은 7일 "청소해보자"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 집 인테리어 완료 후 청소에 나선 이시영의 일상 모습이 담겨있다.

이시영은 최근 둘째 딸 출산 후 "공사 시작"이라면서 딸 뿐만 아니라 첫째 아들이 더욱 편하게 지내며 잘 뛰어 놀 수 있는 공간으로의 변신을 예고했던 바.

이날은 모든 공사를 끝내고 청소를 시작했음을 알려 눈길을 끈다.

이 과정에서 고층에 자리 잡은 이시영의 집은 통장을 통해 강렬한 햇빛이 들어오는 것은 물론 살짝 보이는 고급스러운 인테리어가 이목을 집중시켰다.

또한 이시영은 "이게 얼마 만에 해보는 손발 도장인지"라면서 둘째 딸의 황금 손발 도장도 공개해 시선을 끌었다.


이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테…
한편 이시영은 지난달 5일 둘째 딸을 품에 안고 "하나님이 엄마한테 내려주신 선물이라 생각하고 정윤이랑 씩씩이 평생 행복하게 해주겠다"면서 딸 출산 소식을 직접 전했다.


이후 이시영은 자신의 유튜브 채널을 통해 하혈이 너무 심해져서 응급 수술을 통해 둘째를 출산하고, '1.9kg' 미숙아로 태어난 둘째 딸이 신생아 중환자실에 있다면서 출산 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')

2.

윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨 구해

3.

현영, 남편과 이혼 위기 고백 "나를 철저하게 무시한 행동" ('아는 형수')

4.

'나솔' 29기, 교수 영숙→원장 영자...연상녀들 화려한 스펙 공개됐다

5.

'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌)

연예 많이본뉴스
1.

김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')

2.

윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨 구해

3.

현영, 남편과 이혼 위기 고백 "나를 철저하게 무시한 행동" ('아는 형수')

4.

'나솔' 29기, 교수 영숙→원장 영자...연상녀들 화려한 스펙 공개됐다

5.

'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 7번 영구 결번→동상까지?" 손흥민 직접 '오피셜' 밝혔다 "토트넘 돌아가서 기쁘다", 레전드급 선물 예고..."쏘니의 유산 기념하려고"

2.

"브라질, 아르헨은 피하자" 운명의 북중미월드컵 조추첨, 홍명보 감독 미국 입성…"'꿀' 시나리오 원해" '韓 레전드' 차범근도 힘 보탠다

3.

우타 거포 간절했던 삼성, 왜 26억 아닌 41억이나 투자해 최형우 데려왔나...'낭만야구'의 결정판

4.

'최형우 직격탄' 사라진 경쟁→차가운 시장, 김재환, 두산 제시액도 못 받으면 명분·실리 다 날린다

5.

"연봉이 3배는 오를 것 같다" 감독이 애정 듬뿍 담아 지원 사격, 니혼햄 합류 3년 만에 연봉 9200만원→10억4000만원, 이적이 야구인생을 바꿨다[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.