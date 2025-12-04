'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌)

기사입력 2025-12-04 07:26


'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌…

[스포츠조선 이유나 기자]KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 심형탁 아들 하루가 생후 300일을 맞아 아빠와 특별한 하루를 보내며 안방 극장을 해피하게 만들었다. 잘 걷지도 못했던 하루가 계단을 성큼성큼 기어오르는 등 부쩍 성장한 모습에 '랜선 이모'들은 마치 내가 낳은 것처럼 뿌듯해하면서 하루의 특별한 300일을 응원했다.

지난 3일(수) 방송된 KBS2 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 599회는 '경험이 아이를 키운다' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께했다.

이번 방송에서 심형탁은 생후 300일 된 아들 하루에게 '특별한 하루'를 선물하기 위해 하루를 키즈카페에 데려갔다. 새 친구들을 만나고 더 넓은 공간에서 마음껏 놀면서 다양한 것에 도전하고 경험하게 하고 싶어서였다. 하루는 '악기 신동'의 면모로 심아빠의 감탄을 유발했다. 앞서 마라카스, 피아노 등을 경험했던 하루는 드럼과 기타에도 관심을 가졌다. 하루는 기타를 조심스럽게 만지작거리더니 기타 줄을 튕기며 '띵' 하는 소리를 내는 등 심하루 버전의 '하루네 칸타빌레~'를 완성했다.


'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌…
수영이면 수영, 축구면 축구 운동에 재능을 보였던 '운동 천재' 하루는 300일이 되니 더욱 튼튼해졌다. 집에서 장난감 계단을 처음 올랐던 하루는 300일을 맞아 방문한 볼풀장에서 만만치 않은 경사의 계단을 성큼성큼 올라갔다. 정상을 정복하는 자신만의 방법도 터득했다. 하루는 "꺄항~" 하며 아기 사자 기합으로 힘을 냈고, 턱 밀기와 배밀이 기술을 발동해 경사를 올라 정상에 완벽하게 착지했다. 300일 하루는 아기 사자 같은 기운을 뿜으며 아빠를 입이 떡 벌어지게 했다.

훌쩍 큰 몸만큼 하루의 마음도 성장했다. 특히 사람과 교감하는 법을 배웠다. 볼풀장에서 만난 형에게 인형을 선물 받고, 또 12개월 또래 친구와는 볼풀장 밖에서 함께 어울렸다. 심형탁은 "친구들과 같이 있는 모습을 보니까 기분이 묘하다"라며 사회성을 키워가는 하루를 대견하게 바라봤다. 또한 하루의 애교도 늘었다. 하루는 머리에 왕관을 쓰고 '프린스 심'으로 변신했고, 거울로 자신의 모습을 빤히 쳐다보더니 이내 '씨익' 눈웃음을 지어 랜선 이모들을 '심쿵'하게 만들었다.

하루가 다르게 부쩍 성장한 하루는 보는 이들에게 감동 그 자체였다. 아들 하루가 아빠의 도움 없이도 해 나갈 수 있는 게 늘어나는 모습에 심형탁은 울컥했다. 심형탁은 "'슈퍼맨이 돌아왔다'를 하면서 새로운 도전과 탐험에 거리낌 없는 하루, 열정 넘치는 하루의 모습을 봤다"라고 했다. 하루는 또 얼마만큼 성장해 우리에게 어떤 기쁨과 환호를 줄지 기대감을 자아냈다.

부모가 펼쳐준 무대에서 아이들은 꿈을 키워나간다. 김준호의 아들 정우와 은우는 군인, 경찰 소방관 등 제복 근무자들이 실제 이야기를 담은 동화책 '마이히어로북'에 나오는 주인공을 만났다. 은우는 경찰복을 입고, 정우는 군복을 입고 이민철 소방관과 박철수 해양 경찰관을 마주했다. 책에서 본 히어로를 현실에서 만난 아이들은 호기심 가득한 표정으로 궁금한 것을 물으면서 세상을 배워 나갔다.

직접 히어로가 되어 보기도 했다. 화재 대피요령을 배우고, 실제 상황처럼 대피 연습을 하고, "불이야"를 외치는 등 소방 훈련을 했다. 동화책 속 히어로의 직업을 경험한 아이들에게는, 당연하게 여겼던 일이 새삼 더 대단하게 느껴진 하루였다. 김준호는 일상의 히어로를 향해 "나라를 지키는 국가대표"라고 말해 안방 극장을 뭉클하게 만들었다. 김준호는 제복 근무자들과 동질감도 느꼈다. 바빠서 아이들과 함께한 시간이 많지 않았던 지난 시절을 떠올리며 제복 근무자들의 어려움에 공감하며 아빠로서 마음을 공유했다.


처음 접하는 세상에서 아이들은 부모가 생각하는 것 이상으로 용감했다. 육아 초보 김윤지는 딸 엘라와 함께 농장에 갔다. 엘라는 아기 젖소에게 우유를 주고, 토끼, 기니피그 등 소형 동물에게 먹이를 줬다. 엘라는 아기 젖소가 코가 닿을 정도로 가까이 다가와도 즐거워했다.

엄마의 끼를 그대로 물려받은 모습으로 웃음도 줬다. 엘라와 놀아주느라 지친 김윤지는 사촌 동생인 카라 강지영에게 SOS를 요청했다. 엘라는 이모 강지영과 엄마 김윤지와 함께 춤을 췄다. 엄마는 "흥 많은 가족인데 엘라도 흥부자더라"며 자신의 끼를 쏙 빼닮은 엘라를 보며 흐뭇해했다.

아직 어린아이들에게 세상은 여전히 모험 가득한 공간이다. 부모가 만나게 해준 공간에서 허우적대던 아이들이 어느새 하나를 배우고 한 뼘 더 성장해 있는 모습은 감동 그 자체로 다가왔다.

방송 후 사회관계망서비스(SNS)에서는 "하루 300일 축하해", "하루 운동신경이 뛰어난 거 같다", "정상댄스 추는 삐약 사자 하루 너무 귀엽잖아", "하루 옹알이까지 사랑스러워", "기어가는 하루 뒷태에 마음을 빼앗김", "은우 정우 이렇게 귀여운 소방관은 처음", "꼬마 소방관님들 멋져요! 은우 정우 하트", "경찰복, 군복 잘 어울리는 아가들은 우리 우형제 뿐!", "엘라가 아빠를 잘 따르나 봐요!", "아기 젖소 엘라 깜찍해", "카라 강지영이랑 김윤지 사촌이구나! 흥유전자 물려 받은 엘라 댄스신동이야" 등 애정 가득한 반응이 이어졌다.

한편, '슈돌'은 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 지난 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성의 형제임을 입증했다. 지난 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.

KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

사진 제공｜KBS 2TV

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.