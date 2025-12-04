고려대 구로병원 한승규 교수, 25년 임상경험 담은 '당뇨발의 비밀' 출…

[스포츠조선 장종호 기자] 고대구로병원 성형외과 한승규 교수가 지난 25년간 수많은 당뇨발 환자를 진료하며 얻은 임상 및 진료 경험을 담은 '당뇨발의 비밀'을 출간했다.
한승규 교수는 "올해는 1025년 인류가 당뇨발을 처음 인식한 이래 천 년째 되는 해"라며 "이제 당뇨발은 매우 흔한 질환이 되었지만, 올바른 치료를 위해서는 풍부한 임상 경험과 깊은 이해가 필요하다. 따라서 AI 시대에 누구나 손쉽게 얻을 수 있는 '형식지'가 아닌, 오랜 임상 현장에서 환자 진료를 통해 체득한 경험과 통찰, 즉 '암묵지'를 이 책에 담았다. 후배 의료진과 환자들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
한편, 피부암 및 당뇨발 명의인 한승규 교수는 조직공학 및 세포치료 분야에서 혁신적인 인물로 인정받고 있다. 폭넓은 임상 경험과 연구 업적으로 대한당뇨발학회 회장, 대한창상학회 회장, 대한미용성형외과학회 이사장 등을 맡아 의학 발전을 이끌었으며, 제18대 및 19대 고려대학교 구로병원장을 역임한 바 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
