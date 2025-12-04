고려대 구로병원 한승규 교수, 25년 임상경험 담은 '당뇨발의 비밀' 출간

기사입력 2025-12-04 11:46


[스포츠조선 장종호 기자] 고대구로병원 성형외과 한승규 교수가 지난 25년간 수많은 당뇨발 환자를 진료하며 얻은 임상 및 진료 경험을 담은 '당뇨발의 비밀'을 출간했다.

'당뇨발의 비밀'은 풍부한 그림과 실제 환자 증례 사진을 기반으로 당뇨발의 병태생리, 평가, 치료과정을 직관적으로 파악할 수 있도록 구성됐다. 특히 한 교수의 오랜 통찰을 바탕으로 의학 교과서나 온라인 등에서는 접하기 어려운 현장 중심의 치료 노하우가 세밀하게 담겼다.

또한 성형외과를 비롯해 내과·가정의학과·정형외과·창상전문간호사 등 다양한 분야의 의료진이 실무에서 바로 활용할 수 있도록 정리됐으며, 복잡한 의학 개념도 의료진에게 익숙한 용어로 친절하게 설명해 이해도를 높였다.

한승규 교수는 "올해는 1025년 인류가 당뇨발을 처음 인식한 이래 천 년째 되는 해"라며 "이제 당뇨발은 매우 흔한 질환이 되었지만, 올바른 치료를 위해서는 풍부한 임상 경험과 깊은 이해가 필요하다. 따라서 AI 시대에 누구나 손쉽게 얻을 수 있는 '형식지'가 아닌, 오랜 임상 현장에서 환자 진료를 통해 체득한 경험과 통찰, 즉 '암묵지'를 이 책에 담았다. 후배 의료진과 환자들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

한편, 피부암 및 당뇨발 명의인 한승규 교수는 조직공학 및 세포치료 분야에서 혁신적인 인물로 인정받고 있다. 폭넓은 임상 경험과 연구 업적으로 대한당뇨발학회 회장, 대한창상학회 회장, 대한미용성형외과학회 이사장 등을 맡아 의학 발전을 이끌었으며, 제18대 및 19대 고려대학교 구로병원장을 역임한 바 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




고려대 구로병원 한승규 교수, 25년 임상경험 담은 '당뇨발의 비밀' 출…
'당뇨발의 비밀'을 출간한 한승규 교수

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"제자와 모텔 간 여교사는 제 며느리"...류중일 감독, 실명 공개하며 국민청원 제기

2.

등 굽었던 이봉주 맞나...'난치병' 극복 후 '감동' 러닝 근황 "기적이다" ('션과함께')

3.

브루스 윌리스 ‘뇌’, 결국 해부대에..“치매 연구 위한 기증”

4.

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테리어 "행복하게 해줄게"

5.

이병헌♥이민정 딸, 드레스 공주병 제대로 왔다..백설공주 변신해 인형과 '수다'

연예 많이본뉴스
1.

"제자와 모텔 간 여교사는 제 며느리"...류중일 감독, 실명 공개하며 국민청원 제기

2.

등 굽었던 이봉주 맞나...'난치병' 극복 후 '감동' 러닝 근황 "기적이다" ('션과함께')

3.

브루스 윌리스 ‘뇌’, 결국 해부대에..“치매 연구 위한 기증”

4.

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테리어 "행복하게 해줄게"

5.

이병헌♥이민정 딸, 드레스 공주병 제대로 왔다..백설공주 변신해 인형과 '수다'

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질, 아르헨은 피하자" 운명의 북중미월드컵 조추첨, 홍명보 감독 미국 입성…"'꿀' 시나리오 원해" '韓 레전드' 차범근도 힘 보탠다

2.

이제 '괴물'도 40세 바라보는데...WBC 대표팀, 왜 갑자기 류현진 카드 꺼내들었나

3.

7년전 한국 맛본 대만 투수, 이번엔 롯데 유니폼? 33세 풍운아 왕웨이중 "아시아쿼터 후보" 현지 보도 [SC이슈]

4.

"이런 한국 선수는 없었다" 런던 수놓을 손흥민 벽화, 토트넘 팬들도 '왕의 귀환' 찬사 폭발…"곧 만나요"→'우리 주장', '진정한 레전드' 화답 물결

5.

'타격왕 보다 낫다' 김하성 가치 폭등 → 보라스 초호화 라인업에서도 8위 랭크

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.