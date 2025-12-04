소아청소년행동발달증진학회 박양동 이사장, '테디스 어워즈' 희망과 감동상 수상

기사입력 2025-12-04 18:01


[스포츠조선 장종호 기자] 대한소아청소년행동발달증진학회(이하 소행발) 박양동 이사장이 3일 서울 강남구 엘리에나호텔에서 열린
시어도어 루스벨트 재단 한국지회 주최 '테디스 어워즈 2025(Teddy's Awards 2025)'에서 '희망과 감동상'을 수상했다.

시어도어 루스벨트 재단 한국지회가 올해 처음 개최한 '테디스 어워즈 2025'는 시어도어 루스벨트 전 미국 대통령의 '책임·진정성·나눔' 철학을 계승해 국내 각 분야에서 선한 영향력을 실천해 온 개인과 단체를 선정·격려하는 공익 시상식이다.

이번 시상식에서 박양동 이사장은 의료 분야에서 선한 영향력을 확산해 온 공로를 인정받아 '희망과 감동상' 최종 수상자로 선정됐다. 재단은 박양동 이사장이 발달 지연아 권리 옹호 활동을 통해 나눔과 연대를 실천해 왔고, 소아 발달치료의 공익적 파급력을 꾸준히 넓혀 온 점을 높이 평가했다고 밝혔다.

박양동이사장은 "2024년 발달 지연 어린이 권리 헌장 선포, 발달 치료 전문의 양성, 관련 전문의학서적 출판 등 학회 운영의 근간으로 삼고 지속해 온 결과, , 환아와 사회 전반에 선한 영향력을 확장하는 학회로 거듭나겠다"고 소감을 밝혔다.

이날 시상식은 △사회적 헌신상 △희망과 감동상 △테디베어 임팩트상 △명예의 기업상 △히든 히어로상 등 5개 부문 시상으로 진행됐으며 재단 스토리 영상 상영, 아동 의료 지원 프로젝트 소개 등 다양한 부대 프로그램도 진행돼 눈길을 끌었다. 루스벨트 재단 한국지회는 이번 행사를 계기로 '테디스 어워즈 2025'를 매년 정례화해 선한 영향력의 기록을 이어갈 계획이라고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




