H+양지병원, 국가 감염병 대응 '긴급치료병상' 개소

기사입력 2025-12-04 18:28


[스포츠조선 장종호 기자] 에이치플러스 양지병원(병원장 김상일)은 "국가 감염병 대응 역량을 강화하고 지역사회 의료 안전망 확충을 위해 '신종감염병 긴급치료병상'을 새롭게 개소하고 12월부터 본격 운영에 들어갔다"고 밝혔다.

'긴급치료병상 확충사업'은 보건복지부가 2023년부터 추진 중인 국책 사업으로, 평소에는 일반 환자 진료 병상으로 사용하다가 감염병 위기가 발생하면 즉시 '음압 격리병상'으로 전환할 수 있는 '하이브리드 병상' 확보가 핵심이다.

이번 신규 병상 개소는 인구 밀집도가 높은 관악구의 감염병 대응 인프라를 획기적으로 강화했다는 점에서 큰 의미가 있다. 약 50만 명이 거주하는 관악구는 서울시 자치구 중 인구 5위권의 대규모 주거 지역임에도, 그간 감염병이 확산될 경우 즉각 대응이 가능한 '음압 격리병상'과 전담 시설이 부족해 확충 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

이에 따라 에이치플러스 양지병원은 기존 병원 시설을 리모델링해 최신 음압 시스템을 갖춘 병동을 구축했다. 평상시에는 30병상 규모의 일반 병동으로 운영해 지역 의료 접근성을 높이고, 신종 감염병 위기 상황에서는 16병상의 음압 격리병상(준중증 7병상, 투석 9병상)으로 신속하게 전환된다. 이로써 병원이 보유한 음압병상은 기존 6실 6개에서 13실 35개로 약 6배 확대됐다. 현재 관악구 내에서 이와 같은 고도화된 음압 격리 시스템을 갖춘 의료기관은 이 병원이 유일하다.

에이치플러스 양지병원은 '코로나19' 팬데믹 당시 세계적으로 인정받은 K-방역의 선도 병원으로서 전문성을 이미 입증한 바 있다. 팬데믹 초기인 2020년 3월에는 감염 안전성과 검사 효율을 동시에 확보한 '워크스루 선별진료소' 를 세계 최초로 개발해 전 세계 주목을 받았다.

또한 2021년 12월부터 2022년 6월까지 감염병 전담병원으로 지정돼 중증 환자 치료에 헌신해왔으며, 이번 긴급치료병상 확층으로 명실상부한 '국가 감염병 대응 거점 병원'의 역할을 한층 강화했다.

한편, 하드웨어 확충 뿐 아니라 의료 인력 강화도 병행한다. 현재 감염내과 전문의 1명, 호흡기내과 전문의 4명 등 전문 진료과 중심으로 의료진 배치를 완료했고 향후 병상 운영 상황에 따라 인력을 단계적으로 보강할 계획이다.

김상일 병원장은 "세계 최초 워크스루 개발부터 이번 긴급치료병상 개소까지, 본원은 국가적 보건 위기 상황에서 선제적 해법을 제시해왔다"며 "앞으로도 국가 보건 정책에 적극 협력하고, 환자들이 안심하고 찾을 수 있는 의료 안전망 강화와 의료의 질 향상에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
