에몬스, 2026 S/S 시즌 디자인 트렌드 발표..'릴렉싱 하모니 Re…

종합가구 브랜드 에몬스는 12월 3일(수) 인천 남동공단 본사 전시장에서 '2026 S/S 디자인 트렌드 발표회'를 개최하고, 새 시즌 신상품 100여 종을 공개했다. 이번 발표회는 일상 속에서 안정과 회복, 균형을 찾으려는 소비자 니즈가 증가하는 흐름을 반영해, 휴식의 깊이를 확장하는 감성적 인테리어 방향성을 중심으로 기획되었다.
에몬스는 2026년 봄·여름 시즌 트렌드를 '릴렉싱 하모니(Relaxing Harmony)'로 정의했다. 이는 공간을 단순히 거주 장소가 아닌, 일상을 회복하고 재충전하는 치유의 환경으로 바라보는 관점의 전환에서 비롯된 개념이다. 특히 ▲공간의 다기능화 ▲멀티 유즈 ▲모듈 기반 실용성 강화 ▲유연한 라인과 감성적 텍스처등 변화된 라이프스타일을 적극적으로 반영해, 사용자 중심의 회복형 라이프 디자인을 제안했다.
가장 사적인 공간인 침실은 회복과 리추얼의 중심으로 진화했다. 이번 시즌 에몬스 침실은 과장된 장식을 배제하고, 라운드 라인 , 소프트톤의 뉴트럴 컬러, 우드텍스처를 중심으로 편안함을 극대화했다. 벽면을 감싸는호텔형 침대 '벨루아'는 볼륨감 있는 다이아 퀼팅 헤드디자인과
와이드 프레임으로 고급 호텔 스위트룸의 품격을 구현한다. 특히 이번 시즌 침대·협탁·조명·패키지 수납이 자연스럽게 이어지는 일체형 구성으로 감각적 밀도를 높인 침실을 연출했다.
에몬스는 '타임리스 컴포트 슬립(Timeless Comfort Sleep)' 콘셉트의 하이엔드 매트리스 3종을 출시했다. 이번 매트리스 라인업은 스프링의 품질력 강화와 소재의 신뢰성 확보에 중점을 두고 설계되었다. 2.2mm 두께의 고강도 강선으로 구성된 울트라 EX 스프링은 우수한 지지력과 내구성을 제공하며, 항균·소취 기능의 구리 도금을 더해 위생성과 기능성을 동시에 확보했다. 내장재는 호스테일, 양모, 알파카 울 등 최고급 천연 소재를 사용해 매트리스 내부의 공기 순환과 습도 조절이 용이하도록 설계되었으며, 피부에 직접 닿는 외장재는 벨기에 피터스(Pieters)사의 비스코스 원단을 적용해 실크처럼 부드럽고 쾌적한 촉감을 구현했다.
1인 가구 증가, 영 시니어 세대 확대, 소형 주거 비중 증가로 '작은 공간의 완성도'가 큰 과제가 되었다. 에몬스는 한정된 공간에서도 다양한 활동을 수행하는 새로운 니즈에 맞춰 멀티유스 가구를 제안했다. '스위블, 로테아' 소파 등 전기 없이 부드럽게 공간 전환이 자유로운 트랜스폼형 소파로 유연한 공간 연출이 가능하다.에몬스는 "작은 공간도 넓어지게, 단순한 방도 세련되게"라는 방향성 아래, 각자의 일상에가장 적합한 리빙 솔루션을 제시했다.
에몬스의 2026 S/S 트렌드 키워드 '릴렉싱 하모니(Relaxing Harmony)'는 공간의 본질 기능인 휴식·편안함·건강함에 집중하면서, 인체 중심 설계와 소재 개발을 강조한 키워드다. 에몬스는 유행을 따르는 가구가 아닌, 시간이 흘러도 변하지 않는 품질과 디자인을 목표로 앞으로도 실용성과 편의성을 강화한 제품을 선보일 계획이다.
