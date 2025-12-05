'포니정 디자인 마스터클래스', '시각디자인의 새로운 지형을 만든 사람들…

포니정재단(이사장 정몽규)이 후원하고 자동차디자인미술관(관장 박종서, 이하 FOMA)이 주최하는 '2025 포니정 디자인 마스터클래스'가 오는 12월 22일(월) 서울 종로구 포니정재단빌딩에서 열린다.
올해로 4회차를 맞는 '포니정 디자인 마스터클래스'는 매년 디자인 인재를 선발하여 무료로 양성하는 특별 장학프로그램인 포니정 디자인 아카데미의 일환으로, 지난 2022년부터 매년 디자인·예술 분야의 거장을 선정해 진로를 고민하는 청년들에게 영감과 실질적 조언을 전해왔다.
FOMA 박종서 관장은 "이 시대 청년 디자이너에게는 가장 절실한 것이 경험이다. 경험을 어떻게 만들고 축적할 것인가, 경험을 토대로 도전하고 혁신한 선배들의 이야기가 디자이너로서의 첫 걸음에 큰 힘이 될 것으로 본다" 며 행사 개최의 취지를 밝혔다.
포니정재단 관계자도 "FOMA와 공동으로 개최하는 마스터클래스는 매년 예술과 디자인 분야의 거장들이 젊은 시절부터 현재까지 품고 있는 도전과 혁신에 대한 공통의 주제를 선정하고 있다"라며 "2022년과 2023년에는 각 '산업디자인', '혁신적 예술'을 주제로 총 6 명의 연사를, 2024년에는 '공간의 혁신'을 주제로 정구호 감독, 유이화 건축가, 박동우 디자이너를 선정한 데 이어 올해에는 시각 디자인 분야 거장들을 한 자리에 모심으로써 청년 디자이너들에게 동기부여가 되는 시간이길 바란다"라고 전했다.
제4회 마스터클래스는 12월22일(월) 오후 3시부터 5시까지 포니정재단빌딩에서 개최되며, 참가 신청을 비롯한 자세한 정보는 포니정재단 및 포니정디자인아카데미 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다
한편 포니정재단은 우리나라 자동차 산업을 선도한 故 정세영 HDC그룹(전 현대산업개발) 명예회장의 도전정신과 인재중시 철학을 이어가기 위해 지난 2005년 설립되어 국내·외 장학사업과 학술지원사업을 활발히 펼쳐가고 있다. 또한 혁신적인 사고를 통해 우리 사회에 긍정적인 변화를 일으키는 데 공헌한 개인이나 단체를 선정해 격려하고 있으며, 2024년 제18회 포니정 혁신상 수상자로 선정된 한강 작가가 한국 작가 및 아시아 여성작가 최초의 노벨문학상 수상 소식을 전해오며 화제를 모은 바 있다.
