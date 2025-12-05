'철 만난' 방어, 건강 섭취법…회가 좋을까? 탕으로 끓일까?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 방어는 겨울철이 되면 고소한 맛과 풍부한 영양으로 많은 이들에게 사랑 받는 제철 생선이다. 단백질과 오메가3 지방산, 철분과 칼슘 등 다양한 미네랄이 고르게 함유돼 있어 영양학적으로 도움이 되는 음식이다. 특히 찬 바람이 부는 겨울에는 월동과 산란을 앞두고 지방이 충분히 오르면서 겨울철 대표 보양식으로 꼽힌다.
한의학에서 방어는 평온한 성질을 지닌 식재료로, 몸을 따뜻하게 하는 효능이 있다고 본다. 또한 기력이 쉽게 떨어지거나 손발이 차고 순환이 원활하지 않은 사람, 피로가 잘 누적되는 사람에게 특히 잘 맞는 음식이다.
방어는 여러 식재료와 궁합이 좋아 함께 조리할 때 영양학적 효능을 높인다. 대표적 조합으로는 무와 함께 조리한 '방어 무 조림'이 있다. 무는 체내 노폐물 배출을 돕고 막힌 기운을 풀어준다. 여기에 방어의 따뜻한 기운이 더해지면 혈액순환이 원활해지고 겨울철 잦은 손발 저림과 피로감 완화에도 도움이 된다. 이에 더해 생강을 함께 넣으면 속을 따뜻하게 하고 소화력을 높여 겨울철 냉기로 인한 복통이나 체기 예방에도 효과적이다.
뿐만 아니라 방어를 쑥갓, 미나리 등과 함께 끓여내는 '방어탕' 역시 향과 영양을 동시에 챙길 수 있는 보양식이다. 방어에 풍부한 오메가3 지방산은 혈중 콜레스테롤을 조절하고 심혈관 건강을 돕는다. 향이 강한 쑥갓과 미나리는 비린내를 잡아 주는 동시에 부족한 비타민 A와 C 등 항산화 영양소를 보완해 소화 기능을 돕는다.
◇기름진 방어, 소화불량 주의…냉장 보관 및 바이러스 감염도 조심
다만 방어는 다른 생선류에 비해 많은 지방을 함유하고 있어 요즘 같은 영양 과잉 시대에는 주의가 필요하다. 겨울 방어의 지방 함량은 100g당 5.24g에 달하며 이는 서구화된 식습관으로 지방과 고열량 식품을 자주 섭취하는 이들에게 도리어 해가 될 수 있다. 이 같은 경우에는 마늘, 양파, 오이 등의 채소와 곁들여 먹음으로써 지방 섭취는 줄이고 포만감을 높이는 것도 좋은 방법이다.
아울러 겨울철 방어 섭취 시, 냉장 보관 및 위생 관리도 중요하다. 생선회로 섭취할 경우, 세균·바이러스 오염이 발생할 수 있어 유아, 임산부, 고령자는 과도한 생식 섭취를 피하는 것이 좋다.
자생한방병원 홍순성 원장은 "방어는 겨울철 기력을 보충하고 체온을 유지하는 데 도움이 되는 대표적인 제철 보양 식재료"라며 "다만 지방 함량이 높은 만큼 개인의 체질을 고려해 섭취량과 조리 방법을 조절하는 것이 중요하다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
