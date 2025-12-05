'노벨상 2회 수상' 샤플리스 교수가 예측한 신약개발의 미래…한국제약바이오협회, 세계적 석학 초청 간담회 개최

기사입력 2025-12-05


'노벨상 2회 수상' 샤플리스 교수가 예측한 신약개발의 미래…한국제약바이…

AI 신약개발 분야의 세계적 석학들이 한국 바이오제약 산업에 화두를 던졌다.

한국제약바이오협회는 지난 4일 한국제약바이오협회에서 '미래 신약개발 비전간담회'를 개최했다.

첨단 연구기술과 신약개발 분야의 최신 흐름을 살피고 정부와 기업, 연구기관 등 각계 전문가들의 의견을 청취하기 위해 마련된 이번 간담회를 위해 협회는

AI 신약개발 분야의 세계적 석학인 배리 샤플리스(K. Barry Sharpless) 스크립스 연구소 교수와 제이슨 하인(Jason Hein) 캐나다 브리티시컬럼비아대 교수를 초청했다 .

배리 샤플리스 교수는 노벨 화학상을 두 차례(2001, 2022) 수상한 세계적인 합성화학 권위자다. 샤플리스 교수는 이날 '클릭 화학 (click chemistry)과 신약개발의 미래방향'을 주제로 기조 강연을 했다. 그가 확립한 클릭 화학은 서로 다른 분자를 단순한 조건에서 정확하게 결합시키는 혁신적인 기술로, 약물 구조 설계와 합성 등 신약개발 전 과정에 사용된다. 특히 항암제, 의약품의 효과·안정성· 선택성 개선, 항체- 약물접합체(ADC) 개발, 표적 단백질 분해제 개발에 적극적으로 활용되고 있다.

제이슨 하인 교수는 지난 10월 '글로벌 SDL(AI 기반 신약개발 자율실험실 , Self-Driving Lab) 석학 특강'을 진행한데 이어, '글로벌 신약개발 자율화 현황과 협력 방안'에 대한 인사이트를 공유했다. 하인 교수는 Acceleration Consortium의 일원으로 화학 반응 자동화 및 SDL 분야의 선도적 연구자다.

샤플리스 교수는 신약개발의 미래에 대한 깊이있는 통찰을 전했다. 그의 연구는 AI 신약개발과 SDL 고도화의 과학적 토대를 제시했으며, 최근 협회 내에 설치된 SDL의 활용 및 인공지능 신약개발에 대해 조언을 아끼지 않았다.

강연 후 이어진 간담회에서는 미래 신약개발의 방향설정을 위한 활발한 의견 교류가 이루어졌다. 참석자들은 신약 개발 속도 및 생산성 향상 방안, 자율화와 신규 합성 기술 도입, 해외 연구진과의 교류 확대 등에 대해 논의했다.

노연홍 회장은 "AI는 신약 개발의 효율성과 성공 가능성을 극대화하며 글로벌 경쟁력을 좌우하는 핵심 동력으로 확고히 자리 잡았다"면서, "협회는 이러한 변화에 선제적으로 대응하기 위해 'K-AI 신약개발 전임상·임상 모델개발사업(R&D)' 등을 적극적으로 추진하고, SDL을 구축하는 등 혁신적인 인프라를 마련하고 있다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.