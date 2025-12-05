치과 진료비 관련 분쟁, 해마다 약 60% ↑…'최다' 분쟁은 부작용 관…

치과 진료비 관련 분쟁, 해마다 약 60% ↑…'최다' 분쟁은 부작용 관련

기사입력 2025-12-05 15:53


자료=한국소비자원

치과 진료비 관련 분쟁이 해마다 약 60%씩 급증한 것으로 나타났다.

한국소비자원에 접수된 치과 관련 피해구제 신청은 최근 3년간 매년 증가했는데, 특히 진료비와 관련된 분쟁이 매년 큰 폭으로 늘었다.

2022년~2025년 상반기 치과 관련 피해구제는 총 635건이 접수됐다. 2022년 144건, 2023년 168건, 2024년 195건으로 늘었고, 올해 상반기에는 128건을 기록했다.

신청 이유별로는 치료 후 통증이나 감각 이상, 보철물 탈락, 감염, 출혈 발생 등 부작용 관련 분쟁이 63.5%(403건)로 가장 많았고, 다음으로 진료비 관련 분쟁이 31.6%(201건)였다.

2022년부터 매년 급증한 진료비 관련 분쟁이 치과 관련 피해구제 신청 증가의 주요 원인으로 분석된다. 특히 올해는 상반기에만 55건이 접수돼 전년 동기 대비 61.8% 급증했다.

진료비 관련 201건의 분쟁 유형을 세부적으로 살펴보면, '진료비 및 위약금 과다 공제'가 83.6%(168건)로 대부분이었으며,'치료계획 변경 또는 추가 비용 요구'가 16.4%(33건)였다. 관련 분쟁 치료유형별로는 임플란트 치료가 55.2%(111건)로 가장 많았고, 이어서 보철 16.9%(34건), 교정 14.4%(29건) 등의 순이었다.

이 중 소비자에게 치료비용계획서가 제공된 경우는 39.3%에 불과했다. 치료비용계획서는 치료내용과 기간 및 단계별 비용 등이 기록된 문서로 '임플란트시술동의서 표준약관(공정거래위원회-제10071호)'은 "환자가 요구하는 경우 의료기관이 이를 제공할 수 있다"라고 규정하고 있다.

소비자원은 치료내용과 단계별 진료비에 대한 소비자의 알 권리를 보장하고 계약해지 시 진료비 분쟁을 감축하기 위해 대한치과의사협회와 대한임플란트외과학회 등에 치과 병·의원들이 자발적으로 치료비용계획서를 소비자에게 제공하도록 권고할 계획이다.

또한 소비자에게는 ▲ 무료 진단, 한정 기간 할인 등의 이벤트에 현혹되지 말고 계약 조건을 반드시 확인할 것, ▲ 치료 계약시에는 치과의사에게 본인의 구강건강 상태·치료계획·치료단계별 비용에 대한 상세한 설명과 치료비용계획서 등의 관련 자료를 요구할 것, ▲ 치료를 결정한 후에는 진료비 전액을 선납하기보다는 치료단계에 따라 분할해 납부할 것을 당부했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
