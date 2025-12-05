"6시간 후에도 구취 유발 물질 감소 확인"…동아제약, 구강청결 스프레이 '가그린 후레쉬브레스민트 롱래스팅' 선보여

동아제약이 구강청결 스프레이 '가그린 후레쉬브레스민트 롱래스팅'을 새롭게 선보였다.

기존 가그린 스프레이 라인업을 확장한 이번 신제품은 입문자용 '가그린 후레쉬브레스민트'보다 강렬한 상쾌함과 긴 지속력을 원하는 소비자 니즈를 반영해 개발됐다.

'가그린 후레쉬브레스민트 롱래스팅'은 청량감을 극대화한 스파이시 민트향을 적용해 강한 민트향을 선호하는 소비자에게 적합한 제품이다. 또한, 유효성분인 세틸피리디늄염화물(CPC)을 함유해 구취 및 프라그 제거에 도움을 주며, 인체적용시험 결과 사용 직후뿐 아니라 6시간 후에도 구취 유발 물질 감소 효과가 확인됐다.

신제품은 전국 올리브영 매장에서 만나볼 수 있다.

한편, 가그린 구강청결 스프레이 '가그린 후레쉬브레스민트'는 최근 중국 SNS에서 자발적 바이럴을 일으키며 인기를 얻고 있다. 올해 5월부터는 중국 시장에 정식 출시돼 현지 유통을 확대하며 브랜드 입지를 넓혀가고 있다.

동아제약 관계자는 "강한 민트향과 오랜 지속력을 원하는 고객의 요구에 맞춰 개발한 제품"이라며 "회의, 데이트 등 장시간 활동 시에도 더욱 오래가는 상쾌함을 경험하길 바란다"고 말했다.
