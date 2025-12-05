부민병원, '가로절개 로봇인공관절 수술' 제시…흉터·통증 줄고 초기 회복…

[스포츠조선 장종호 기자] 서울부민병원 로봇수술센터 궁윤배 센터장이 무릎 인공관절 수술의 절개 방식을 근본적으로 재해석해, 피부 주름을 따라 절개하는 '가로절개 반치환 로봇수술'을 국내에서 선도적으로 시행하고 있다.
무릎인공관절 수술은 오랫동안 세로절개가 표준으로 사용되어 왔지만, 피부 장력과 반하는 방향이어서 흉터가 두드러지고 감각이상이나 당김 통증이 발생할 수 있는 점이 한계로 지적되어왔다.
궁윤배 센터장은 이러한 문제를 해결하기 위해 피부의 자연선(Langer's line)을 따라 절개하는 가로 절개법에 주목하고, 이를 마코(MAKO) 로봇수술과 결합해 미용적·기능적 만족도를 동시에 높이는 새로운 수술 방식을 적용하고 있다.
무릎관절수술에서 가로 절개는 ▲미용적 우수성 (흉터가 크게 보이지 않음) ▲감각 이상 발생률 감소 ▲무릎 굴곡 시 통증 감소 ▲수술 후 초기 회복 속도 향상 등의 장점이 일본의 여러 학술보고서에서 확인되고 있다.
반면, 수술시야가 좁다는 단점이 있었는데 로봇인공관절수술은 정밀한 3D 계획과 실시간 관절 위치 분석을 기반으로 하기 때문에 절개 범위가 작아도 정확도를 유지할 수 있어, 가로 절개와의 결합이 가능해 졌다.
이를 통해 절개가 작더라도 삽입물 배치나 관절간격 균형 조정이 정확하게 이뤄져 인공관절 반치환술의 장점이 더욱 강화되고 있다. 인공관절 반치환술은 특히 초기 퇴행성 관절염이나 단일 구획 관절염 환자에게 효과적이며, 전치환술과 비교해 회복이 빠르고 자연스러운 관절 사용이 가능하다.
국제 학술지에서도 로봇 무릎반치환술이 일반수술보다 합병증 및 재수술률이 적다는 점이 확인됐고, 경험 많은 외과의가 시행할수록 재수술률이 낮아진다는 연구도 보고되어 반치환술의 안정성이 뒷받침되고 있다.
서울부민병원 궁윤배 센터장은 "수술의 목적이 단순히 손상 부위를 교체하는 것이 아니라 환자가 더 편안하게 일상으로 돌아갈 수 있게 돕는 데 있다"며 "피부주름 기반의 가로 절개와 정밀 로봇 기술이 결합된 무릎 반치환술은 최소한의 흉터로 최상의 회복을 가능하게 하는 새로운 무릎수술로 역할을 해줄 것"이라고 강조했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com
가로절개법으로 시행한 로봇인공관절 반치환술 사례. 수술 12개월 후(왼쪽)와 18개월 후 모습.