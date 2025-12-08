한솥도시락, 한우 농가 상생 신메뉴 ‘한우 감자 고로케’ 출시

기사입력 2025-12-08 13:35


한솥도시락은 한우 농가와의 상생 강화를 위한 농가 상생 ESG 신메뉴 '한우 감자 고로케'를 최근 출시했다.

한솥도시락은 2024년 한우자조금관리위원회와 체결한 업무협약(MOU)을 기반으로 지역 한우 농가에 안정적인 판매처를 제공하고, 소비자에게는 프리미엄 한우를 합리적인 가격에 선보이는 '한우 농가 상생 프로젝트'를 진행하고 있다.

한솥도시락은 '따끈한 도시락으로 지역사회에 공헌한다'는 기업 이념 아래 농가 상생을 위한 신메뉴 출시를 이어오고 있다. 지난 23년부터 한우를 사용한 '한우 함박스테이크'를 선보이며 농가 상생 가치를 담은 ESG 경영을 실천한 바 있다. 이번 '한우 감자 고로케' 역시 한우 소비 촉진과 농가 지원 일환으로 출시됐다.

'한우 감자 고로케'는 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 감자 고로케에 한우를 더해 감자의 담백함과 한우의 풍미를 동시에 살린 것이 특징이다. 아이들 간식이나 간편 안주로 즐기기 좋고, 도시락 메뉴와 곁들이기에도 적합하다.

한솥도시락 관계자는 "한우자조금관리위원회와 함께 한우 소비 촉진에 기여할 수 있는 농가 상생 ESG 메뉴를 선보이게 돼 의미가 깊다"며 "앞으로도 지역 농가 상생 프로젝트를 강화하고, 한솥도시락이 지향하는 ESG 가치 실천을 위한 다양한 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

