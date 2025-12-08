풀리오, 목 어깨 마사지기 V3 홀리데이 에디션 출시...제품 1개 구매…

홈케어 브랜드 풀리오가 연말을 맞아 브랜드 인기 상품인 목 어깨 마사지기 V3 단독 홀리데이 에디션을 출시했다.
이번 에디션은 서울 사회복지공동모금회(사랑의 열매)와 함께하는 '착한소비 캠페인'의 일환으로 준비됐다. 12월 8일부터 12월 31일까지 에디션 1개 구매 시 취약계층에게 1만 원이 기부된다. 이를 통해 풀리오는 단순한 소비를 넘어 일상 속에서 자연스럽게 기부와 나눔에 참여할 수 있는 '착한소비'의 의미를 확산할 계획이다.
에디션 출시를 기념하기 위한 특별 프로모션도 준비했다. 프로모션 기간 내 홀리데이 에디션을 구매한 고객들에게 특별 제작한 루돌프 디자인의 '풀리오 홀리데이 슬리핑 삭스(Pulio Holiday Sleeping Socks)'를 사은품으로 증정할 예정이다. 해당 프로모션은 풀리오 공식몰에서 8일 오전 11시부터 24일 간 진행되며, 준비된 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다. 프로모션에 대한 자세한 내용은 풀리오 공식몰을 통해 확인할 수 있다.
풀리오 관계자는 "풀리오와 함께 특별한 연말을 보낼 수 있도록 홀리데이 프로모션을 마련했다"며 "12월까지 최대 40%의 할인 혜택도 제공하는 만큼 이번 기회를 통해 보다 합리적인 가격으로 만족스러운 쇼핑을 경험하길 바란다"고 말했다.
한편 목 어깨 마사지기 V3는 올해 9월 리뉴얼 출시된 신제품으로, 두드림 모드가 추가돼 목부터 어깨 아래까지 빈틈없이 마사지한다. 또한 기존 대비 커진 안마볼과 세심하게 설계된 상부 마사지볼로 더 넓고 강력한 마사지감을 느낄 수 있으며, 감도 높은 컬러의 고급스러운 디자인을 내세웠다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com