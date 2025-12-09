곤지암리조트 스키장, 25/26 시즌 개장…수도권 접근 용이, 주/야간 …

곤지암리조트 스키장이 12월 10일 25/26 스키 시즌을 개막한다. 곤지암리조트 스키장은 수도권에서 접근성이 뛰어나 많은 스키어가 즐겨 찾는 곳이다. 서울에서 40분 거리에 있고, 다양한 즐길거리를 갖추고 있는 게 특징이다.
9일 곤지암리조트에 따르면 곤지암리조트 스키장은 최대폭 154m인 총 8면의 광폭 슬로프와 시간당 1만5000명을 정상까지 이동시키는 초고속 리프트, 무선 원격제어 제설 시스템 등 국내 최고 수준의 스키 시설을 갖추고 있다.
국내 최초로 선보인 '시간제 리프트권'을 비롯해 동 시간대 이용 고객 수를 제한하는 '슬로프 정원제', 스마트폰 하나로 예약부터 입장까지 편리하게 이용 가능한 '스키 모바일 퀵패스', 쾌적하고 깨끗한 다채로운 '스키 부대시설' 등을 통해 차별화된 스키 라이프를 제공한다.
곤지암리조트는 25/26 시즌 스키어의 일상에 스며드는 단 하나의 프리미엄 스키장을 콘셉트로 초중급 스키어의 편의를 대폭 개선했다. 유소년 및 초급자들이 안심하고 스키를 배울 수 있는 초급 강습자 전용 프라이빗 슬로프를 운영하며, 초중급 스키어도 정상부터 베이스까지 더 길고 넓게 이어진 완만한 경사의 '파노라마 슬로프'를 즐길 수 있어 모든 스키어가 스키 본연의 매력에 겨울 스포츠의 짜릿함을 온전히 느낄 수 있게 하는 것 등이다.
스키 성수기 기간인 12월 20일부터 내년 1월 31일 사이에는 라이프스타일에 맞게 스키를 즐길 수 있도록 얼리 모닝 운영을 확대할 예정이다. 해당 기간 주말 및 공휴일에는 오전 7시에 오픈하고, 주중에는 8시에 개장해 최상의 설질을 즐길 수 있다.
곤지암리조트 스키장은 지갑이나 티켓 없이 스마트폰 하나로 예매부터 입장까지 원스톱으로 이용할 수 있는 편의성도 강화한다. '스키 모바일 퀵패스'는 곤지암리조트 모바일 앱 하나로 리프트권 예매부터, 결제, 렌탈, 입장까지 한 번에 가능해 기존과 다른 편리함과 여유로운 스키 경험을 제공한다.
스키어를 위한 콘텐츠로는 1대 1 강습부터 전용 라운지를 비롯해 프리미엄 상품에 대한 고객 니즈를 반영한 '레인보우클럽' 스키 강습이 있다. 수준 높은 담임제 강사들이 시리즈 형태로 8회차 일대일 전문 강습 코치를 통해 체계적인 관리로 스키를 처음 배우는 강습자가 제대로 스키라이프를 즐길 수 있도록 돕는다. 레인보우클럽 강습생만을 위한 다양한 혜택도 제공된다. 전용 라운지와 전용 락커, 전용 주차장 이용이 가능하여 모든 스키 여정을 쾌적하고 편리하게 즐길 수 있으며 식사 쿠폰 및 스페셜 기념품까지 만나볼 수 있다.
아이 동반 가족 고객을 위한 서비스도 확대한다. '펀 슬로프'는 2개소 운영하여 이색적인 즐거움을 선사하며, 눈썰매장은 총 15개 레일로 동시간 이용 정원을 300명으로 제한해 아이 동반 가족 또한 겨울 여행의 즐거움을 보다 여유롭고 재밌게 즐길 수 있도록 할 예정이다.
특히 국내 리조트 최초 하이퍼볼링 시스템을 도입한 락볼링장 '스트라이크잇', 온수풀에서 몸과 마음을 따뜻하게 녹일 수 있는 '패밀리스파', 추운 겨울 제철 음식을 선보이는 다양한 레스토랑도 운영한다.