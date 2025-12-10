해변서 발견된 괴생명체 정체는?…40년간 4번만 관찰

[스포츠조선 장종호 기자] 스코틀랜드 해변에서 심해 문어의 사체가 발견돼 학계의 관심을 모으고 있다.
이 문어는 일명 '세포투스(septopus, 일곱(seven)+ 문어(octopus))'로 불리며, 일반적인 8개 다리가 아닌 7개만 갖고 있는 특징을 지닌다.
BBC 등 현지 매체들에 따르면 스코틀랜드 콜리스턴의 에버딘셔 해변을 산책하던 한 시민은 커다란 문어의 촉수를 발견해 포비 국립자연보호구역 관리팀에 알렸다.
현장을 찾은 관리팀은 "촉수의 직경과 빨판 크기가 일반적으로 이 지역에서 발견되는 작은 문어와는 비교할 수 없을 정도로 컸다"며 "처음에는 거대 오징어의 일부일지도 모른다고 생각했다"고 밝혔다.
관리팀이 사진을 애버딘대학교 동물학과 등 여러 기관에 보내 확인을 요청했고, 결국 해당 생물이 '세포투스'로 판명됐다. 세포투스는 '블롭 문어(blob octopus)'라고도 불리며, 최대 길이가 약 3.3미터에 달하는 세계에서 가장 큰 문어 종 중 하나다. 수심 500미터 이하의 심해에 서식하며, 지난 40년간 살아있는 개체가 단 4번만 관찰될 정도로 희귀하다. 가장 최근 사례는 지난달 미국 캘리포니아 몬터레이만에서 원격 조종 잠수정에 의해 촬영됐다.
사실 세포투스라는 이름은 다소 오해의 소지가 있다.
실제로는 다리가 8개이지만, 수컷은 번식에 사용되는 다리를 오른쪽 눈 뒤의 주머니에 숨겨 두기 때문에 겉으로는 7개만 보인다.
한 해양 생물학자는 "심해 생물이 해안에 떠밀려온 것은 매우 이례적이며 놀라운 발견"이라며 "그물에 잡혔다가 버려졌거나, 고래에 의해 공격당했을 가능성이 있다. 혹은 얕은 바다로 들어와 방향을 잃은 뒤 포식당했을 수도 있다"고 설명했다.
발견된 세포투스의 사체는 현재 냉동 보관 중이며, 일부는 박물관 표본으로 보존될 예정이다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com