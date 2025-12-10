해변서 발견된 괴생명체 정체는?…40년간 4번만 관찰

기사입력 2025-12-10 14:37


해변서 발견된 괴생명체 정체는?…40년간 4번만 관찰
사진출처=포비 국립자연보호구역, BBC

[스포츠조선 장종호 기자] 스코틀랜드 해변에서 심해 문어의 사체가 발견돼 학계의 관심을 모으고 있다.

이 문어는 일명 '세포투스(septopus, 일곱(seven)+ 문어(octopus))'로 불리며, 일반적인 8개 다리가 아닌 7개만 갖고 있는 특징을 지닌다.

BBC 등 현지 매체들에 따르면 스코틀랜드 콜리스턴의 에버딘셔 해변을 산책하던 한 시민은 커다란 문어의 촉수를 발견해 포비 국립자연보호구역 관리팀에 알렸다.

현장을 찾은 관리팀은 "촉수의 직경과 빨판 크기가 일반적으로 이 지역에서 발견되는 작은 문어와는 비교할 수 없을 정도로 컸다"며 "처음에는 거대 오징어의 일부일지도 모른다고 생각했다"고 밝혔다.

관리팀이 사진을 애버딘대학교 동물학과 등 여러 기관에 보내 확인을 요청했고, 결국 해당 생물이 '세포투스'로 판명됐다. 세포투스는 '블롭 문어(blob octopus)'라고도 불리며, 최대 길이가 약 3.3미터에 달하는 세계에서 가장 큰 문어 종 중 하나다. 수심 500미터 이하의 심해에 서식하며, 지난 40년간 살아있는 개체가 단 4번만 관찰될 정도로 희귀하다. 가장 최근 사례는 지난달 미국 캘리포니아 몬터레이만에서 원격 조종 잠수정에 의해 촬영됐다.

사실 세포투스라는 이름은 다소 오해의 소지가 있다.

실제로는 다리가 8개이지만, 수컷은 번식에 사용되는 다리를 오른쪽 눈 뒤의 주머니에 숨겨 두기 때문에 겉으로는 7개만 보인다.

한 해양 생물학자는 "심해 생물이 해안에 떠밀려온 것은 매우 이례적이며 놀라운 발견"이라며 "그물에 잡혔다가 버려졌거나, 고래에 의해 공격당했을 가능성이 있다. 혹은 얕은 바다로 들어와 방향을 잃은 뒤 포식당했을 수도 있다"고 설명했다.

발견된 세포투스의 사체는 현재 냉동 보관 중이며, 일부는 박물관 표본으로 보존될 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

2.

박나래 '주사이모' 게이트 시작됐다...'나혼산'→키·정재형 '줄소환'

3.

[인터뷰②] '고백하지마' 류현경 "곽튜브 스크린 데뷔 임박? 내년에 함께 영화 찍는다"

4.

[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" 동반 복귀작 '첫 번째 남자'(종합)

5.

배정남, 가족 떠나보내고 3달만 결국 병원行...링거 맞으며 "몸이 축났노"

연예 많이본뉴스
1.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

2.

박나래 '주사이모' 게이트 시작됐다...'나혼산'→키·정재형 '줄소환'

3.

[인터뷰②] '고백하지마' 류현경 "곽튜브 스크린 데뷔 임박? 내년에 함께 영화 찍는다"

4.

[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" 동반 복귀작 '첫 번째 남자'(종합)

5.

배정남, 가족 떠나보내고 3달만 결국 병원行...링거 맞으며 "몸이 축났노"

스포츠 많이본뉴스
1.

초유의 해프닝, "속옷 갈아입으세요" VS "싫은데요" 경기 직전 레드카드 "이런 일은 평생 처음"

2.

'드디어' 악마의 에이전트 입 열었다 "여러 구단이 김하성 영입 관심있어"

3.

56홈런 슬러거, 이적 불발! → 같은 돈인데 친정 남았다! '5년 1억5000만달러 필라델피아 재계약'

4.

"사인 안 했나요?" 200억 FA 탄생 시그널인가…"삼성 너무 사랑하는 선수, 분명 안 떠날 것"

5.

야구도 시민구단 시대→일자리 확대 효과, KBO 이사회, 울산프로야구단 퓨처스리그 참가 승인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.