쉐라톤 나트랑 호텔&스파, 2025 페스티브 시즌 프로그램 공개

10일 쉐라톤 나트랑 호텔&스파에 따르면 우선 지난 6일 호텔 로비에서 크리스마스 트리 점등식을 개최하며 연말 페스티브 시즌을 개막했다. 페스티브 스토어도 문을 열고 수제 간식, 홀리데이 굿즈 등 다양한 시즌 한정 상품도 선보인다.
피스트 레스토랑은 프리미엄 페스티브 메뉴도 제공한다. 프리미엄 해산물 코너를 비롯해 로스트 터키, 허니 글레이즈 햄, 신선한 연어 카빙, 아티잔 브레드, 진저브레드 하우스, 율로그 케이크 등 다양한 홀리데이 스위츠가 마련된다. 크리스마스 이브 디너 (12월 24일)에는 랍스터 요리와 고메 뷔페를 중심으로 한 만찬이 준비된다. 뮬드 와인, 라이브 밴드 공연, 매직 쇼, 럭키 드로우 등 다채로운 홀리데이 스페셜 이벤트가 더해져 축제 분위기를 고조시킬 예정이다.
쉐라톤 나트랑 호텔&스파는 12월 31일 뉴이어스 이브 셀러브레이션을 진행한다. 2026년 새해를 맞이하는 연말 만찬으로, 랍스터 프리플로(무제한 제공)와 고메 뷔페를 즐길 수 있도록 했다. 공연 프로그램과 럭키 드로우가 이어져 한 해를 마무리하는 시간을 더욱 즐겁게 장식한다. 카운트다운 파티 (12월 31일)는 호텔의 앨티튜드 루프톱 바 & 라운지(Altitude Rooftop Bar & Lounge)에서 진행된다.
쉐라톤 나트랑 호텔&스파는 투숙객들이 호텔 곳곳에서 따뜻한 연말 분위기를 만끽할 수 있도록 앤모어 쉐라톤(&More by Sheraton) 공간도 새롭게 단장했다.
쉐라톤 나트랑 호텔&스파 관계자는 "올해 연말 시즌 테마인 오션 오브 페스티브 원더스는 자연의 아름다움과 의미를 함께 나누고자 하는 마음을 담은 프로그램"이라며 "해안의 여유로움과 조화로운 분위기를 기반으로 한 다양한 경험을 통해 고객들이 나트랑 바다의 매력을 더욱 깊이 느낄 수 있을 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com