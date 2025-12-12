카카오헬스케어, 덱스콤 제품 국내 독점 공급 계약 체결…디지털 기반 글로…

카카오헬스케어, 덱스콤 제품 국내 독점 공급 계약 체결…디지털 기반 글로벌 건강관리 모델 구축

카카오헬스케어가 혈당 바이오센싱(glucose biosensing) 글로벌 선도 기업 덱스콤(Dexcom)과 국내 독점 공급 계약을 공식 체결했다.

양사는 연속혈당측정기(CGM; Continuous Glucose Monitoring)를 활용한 실시간 혈당관리를 통해 사용자의 건강 개선이라는 공동의 목표를 달성한다는 계획이다.

카카오헬스케어는 이번 계약으로 한국 내 덱스콤 제품의 단독 공급사 지위를 확보하게 됐다. 덱스콤 연속혈당측정기 포트폴리오의 국내 유통, 시장 운영, 사용자 기반 확대 등 전반을 담당한다. 덱스콤 G7 연속혈당측정기를 중심으로 국내 시장에서의 연속혈당측정기 접근성을 강화하고 사용자 규모를 확대할 계획이다.

전 세계에서 가장 역동적인 디지털 헬스케어 환경으로 주목받는 국내 시장에서 카카오헬스케어와 덱스콤의 독점 파트너십은 사용자 중심의 데이터 기반 초개인화 건강관리의 새로운 시대를 여는 마중물이 될 것이란 분석이다. 양사는 카카오헬스케어의 디지털 플랫폼과 덱스콤의 혈당 바이오센싱 기술을 결합해 전 세계적으로 선도적인 디지털 기반 건강관리 모델을 만들어 나갈 예정이다. 단순한 혈당 모니터링을 넘어 운동, 식사, 수면, 스트레스 등 생활 습관 데이터와 혈당 데이터를 결합해 초개인화 건강관리 모델을 발전시킨다는 전략이다.

황희 카카오헬스케어 대표이사는 "지난 1년 반 동안 덱스콤과 협업하며 보다 긴밀한 사업적 관계를 맺을 수 있어 기쁘게 생각한다"라며 "향후 차바이오그룹의 차케어스, 차AI헬스케어와의 시너지를 통해 병원 대상 서비스 확장도 기대하고 있다"고 밝혔다.
