동국제약 센텔리안24, 수분·보습·탄력을 한 번에 케어 '마데카 크림 글…

동국제약 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24이 신제품 '마데카 크림 글로우 하이드레이팅 마스크'를 선보였다.
센텔리안24의 베스트셀러 '마데카 크림'의 핵심 성분인 TECA(센텔라아시아티카 정량추출물)를 함유한 '마데카 크림 글로우 하이드레이팅 마스크'는 피부에 물광과 탄력을 선사하는 크림 제형의 리브온 타입 마스크다. 스파츌라로 고민 부위에 도포하면 하얀 크림이 일정 시간 후 투명한 물광 탄력막으로 변하는 트랜스포밍 제형으로 흡수력을 극대화했다. 일반적인 마스크 제품처럼 붙였다 떼어내는 과정이나 세안 없이도 한번에 간편하게 집중 케어할 수 있는 것이 장점이다.
또한, 엑토테카, 히알루론산, 세라마이드, 펩타이드 성분을 함유해 수분·보습·탄력의 멀티 케어 효과를 제공한다. 인체적용시험 결과, 24시간 피부 속보습 지속, 30층 속보습 개선을 통한 수분채움(수분광) 효과, 얼굴 전체 광밀도 개선, 얼굴 전체 세월 주름 개선 등에 도움을 주는 것이 확인됐다. 아울러 독일 피부과학 연구기관 더마테스트(Dermatest)에서 엑설런트(Excellent) 등급을 획득해 안전성과 우수성을 입증 받은 바 있다.
센텔리안24 담당자는 "이번 신제품은 바르는 크림 타입으로 손쉽게 24시간 보습은 물론, 물광·탄력 등 스페셜 케어가 가능한 제품"이라며, "춥고 건조한 계절에 '마데카 크림 글로우 하이드레이팅 마스크'와 함께 더욱 촉촉하고 탄력 있는 피부를 가꾸시기 바란다"고 말했다. 김소형기자 compact@sportschosun.com