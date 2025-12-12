한림대강남성심병원 이근영 교수, 국제주산의학회 이사 임명

기사입력 2025-12-12 17:38


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진) 산부인과 이근영 교수가 지난 21일 인도 뉴델리에서 열린 국제주산의학회(International Academy of Perinatal Medicine, IAPM) 이사로 공식 임명됐다. 국제주산의학회는 모체·태아·신생아 건강 증진을 목표로 세계 각국의 주산의학 전문가들이 참여하는 권위 있는 국제 학술기구로, 조산·고위험 임신·태아 치료 등 주요 의학적 문제 해결을 위한 글로벌 연구와 교육을 주도하고 있다. 이사회 위원은 국제 정책 제안, 학술 지침 개발, 글로벌 네트워크 구축 등 주산의학 분야 발전을 이끄는 핵심 역할을 맡는다.

이번 위촉식은 국제주산의학회 회장이자 모체태아의학 분야 세계적 권위자인 미국 코넬 의과대학 프랭크 쉐르베낙(Frank Chervenak) 교수가 직접 주관했다. 쉐르베낙 회장은 이근영 교수의 조산 예방 연구성과와 국제 주산의학 분야에 대한 기여를 높이 평가하며, 이 교수의 이사회 합류가 학회에도 큰 의미가 있다고 강조했다.

이번 이사 위촉은 이근영 교수가 주산의학 분야에서 쌓아온 임상 성과와 국제적 연구 기여가 공식적으로 인정받은 결과다. 이날 이 교수와 함께 미국 하버드 의과대학 잉카 오옐레세(Yinka Oyelese) 교수가 신임 이사로 이름을 올렸다.

이근영 교수는 이사회 활동과 함께 저널 오브 페리나톨로지(Journal of Perinatology) 편집위원회 활동 및 리뷰 논문 집필 권한을 부여받게 되었으며, 국제 주산의학 분야의 글로벌 협력 네트워크에도 본격적으로 참여하게 된다. 현재 이 교수는 '조산 예방을 위한 자궁경부봉합술의 역할(The role of cervical cerclage to prevent preterm birth)'을 주제로 내년 발간 예정인 교과서 집필에도 참여하고 있다.

또한 이근영 교수는 이번 학회에서 조산 예방을 위한 자궁경부무력증 최신 지견을 주제로 초청 강연을 진행했다. 강연에서는 자궁경부봉합술의 적응증, 술기 선택, 임상 예후 개선 전략 등을 소개해 참석자들의 높은 관심을 모으며 학술적 의미를 더했다.

이근영 교수는 "국제적 학술무대에서 한국 주산의학의 위상을 알릴 수 있는 기회를 얻게 되어 매우 의미 있게 생각한다"며 "조산 예방과 고위험 임신 관리 분야의 연구와 임상 발전에 지속적으로 기여하겠다"고 말했다.

이근영 교수는 중앙대 의과대학을 졸업하고, 동대학원에서 석·박사 학위를 받았다. 현재 한림대강남성심병원에서 산부인과 교수로 재직 중이다. 한림대강남성심병원 병원장, 한림대의료원 부의료원장, 대한산부인과학회 회장을 역임했고, 보건복지부장관상은 여러 차례 수상했으며, 2022년에는 대통령 표창을 받았다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


한림대강남성심병원 이근영 교수, 국제주산의학회 이사 임명
인도 뉴델리에서 국제주산의학회 프랭크 쉐르베낙 회장과 이사로 위촉된 이근영 교수(오른쪽).

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

2.

조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센스'까지 초대

3.

김지민, '유부남과 불륜' 친구 손절 "날 알리바이로 이용, 배신감 커"(이호선의 사이다)

4.

"우리집보다 넓어" 박세리, 초호화 견사 지었다..온돌→통창까지 '럭셔리'

5.

"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 재조명

연예 많이본뉴스
1.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

2.

조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센스'까지 초대

3.

김지민, '유부남과 불륜' 친구 손절 "날 알리바이로 이용, 배신감 커"(이호선의 사이다)

4.

"우리집보다 넓어" 박세리, 초호화 견사 지었다..온돌→통창까지 '럭셔리'

5.

"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 딱 기다려! 내가 미국 간다'...'역대급 폭탄 발언' 살라 리버풀 떠나 MLS행 가능성 "시카고가 원해"

2.

"더 했으면 좋겠는데" '제자 기성용' 향한 박태하 감독의 마음..."선수가 심사숙고 후 결정"

3.

토트넘 역사가 뒤집힌다! "'통산 1회' 손흥민보다 트로피 많이 들어 올릴 것", 새로운 7번 드디어 부활하나 "충분히 가능해"

4.

합작 33승 그 이상의 충격파. 한화 83승 중 44승이 폰-와 등판 때. 새 외국인과 강백호가 메이저리거 공백 메울까

5.

키움 경사, 홍보팀 한충희 대리 13일 미모의 신부와 결혼

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.