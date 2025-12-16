'기억력 장애'적고 '탈억제 증상'은 두드러져…한국인 전두측두엽치매 환자…

|
한국인 전두측두엽치매 환자의 특이 유형이 확인됐다.
전두측두엽치매는 주로 50~65세의 비교적 젊은 연령층에서 발병하는 퇴행성 치매로, 기억력 저하보다 성격 변화, 감정둔화, 언어 기능 저하 등이 먼저 나타난다. 이 중 우측 측두엽변이 전두측두엽치매(rtvFTD)는 익숙한 사람의 얼굴을 알아보지 못하거나 감정 반응이 줄어드는 증상이 두드러지지만, 아직까지 이 유형에 대해 국제적으로 통일된 진단 기준은 마련돼 있지 않다.
뇌 영상(MRI) 분석에서는 얼굴 인식 기능과 관련된 우측 측두엽 및 방추회 부위의 위축 패턴이 한국인 환자에서도 뚜렷하게 관찰됐다.
이에 따라 얼굴인식장애를 보이지만 기억력 저하와 우울증 등의 증상이 상대적으로 적게 나타나는 한국인 환자의 경우는 ADT 진단 기준에 따른다면 우측 측두엽형 전두측두엽치매에는 해당하지 않는 것으로 분류될 수 있다는 것이다.
연구를 주도한 김은주 부산대학교병원 교수는 "한국인 환자의 임상 표현 양상과 문화적 행동 특성을 고려할 때, 기존 국제 기준만으로는 우측 측두엽변이 전두측두엽치매(rtvFTD)를 조기에 정확히 구분하기 어렵다"며 한국형 특성을 반영한 새로운 진단 기준의 필요성을 강조했다.
고영호 국립보건연구원 뇌질환연구과장은 "얼굴을 잘 알아보지 못하거나 감정이 둔해지는 변화는 단순한 성격 변화가 아니라 치매의 초기 신호일 수 있다"며 "한국인의 임상 양상을 반영한 새로운 진단 기준 개발을 위해 연구를 확대할 계획"이라고 밝혔다. 임승관 질병관리청장은 "이번 성과는 국가 주도로 구축한 코호트가 실제 진단 기준 검증 및 치매 아형 분류 연구에 활용된 첫 사례라는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com