브라질 24m '자유의 여신상' 강풍에 붕괴…시속 90㎞ 이상 돌풍 불어
|사진출처=유튜브
[스포츠조선 장종호 기자] 브라질에 설치된 '자유의 여신상' 모형이 무너지는 사고가 발생했다. 인명 피해는 없었다.
G1 등 현지 매체들에 따르면 15일(현지시각) 브라질 남부 리우그란지두술주 과이바시에 시속 90㎞ 이상의 돌풍을 동반한 강력한 폭풍이 몰아쳤다.
이로 인해 대형 유통업체 하반 매장 앞에 세워져 있던 길이 약 35m(기초 구조물 11m 포함)의 자유의 여신상 모형이 중심을 잃고 주차장 쪽으로 쓰러졌다. 다만 기초 구조물은 피해를 입지 않았다.
현장 영상에는 거대한 구조물이 서서히 기울다 결국 주저앉는 장면이 담겼다. 붕괴 당시 주차장은 비어 있었고, 인근에 있던 행인과 매장 직원들이 재빨리 차량을 이동시킨 덕분에 인명 피해나 재산 피해는 발생하지 않았다.
과이바 시장은 기자회견을 통해 "당시 풍속은 시속 80~90㎞ 이상에 달했다"며 "위험 상황에서 신속한 대응이 더 큰 사고를 막았다"고 밝혔다. 무너진 구조물은 2020년에 설치됐으며, 엔지니어의 안전 인증을 받았다.
이번 폭풍은 고온의 공기와 한랭 전선이 충돌하면서 발생한 것으로 분석됐다.
리우그란지두술주 민방위 당국은 휴대전화 긴급 재난 문자 시스템을 통해 강풍과 구조물 붕괴 위험을 경고하며 외부 활동 자제를 당부했다. 주 전역에서도 우박, 지붕 파손, 국지적 침수 등 피해가 잇따랐으나 대규모 정전이나 기반 시설 마비는 보고되지 않았다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
