아이가 손대자 5억원짜리 '황금왕관' 떨어져 파손…"부모 책임"-"미술관 잘못도" 논란

기사입력 2025-12-16 17:13


아이가 손대자 5억원짜리 '황금왕관' 떨어져 파손…"부모 책임"-"미술관…
사진출처=샤오샹 모닝뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 전시 중이던 고가의 예술 작품이 어린이의 실수로 넘어져 파손되는 사고가 발생해 책임 소재를 둘러싼 논란이 이어지고 있다.

샤오샹 모닝뉴스 등 중국 매체들에 따르면 유명 인플루언서 장카이이의 소장품인 '금 봉황 왕관'이 베이징의 X미술관에서 전시 중 훼손됐다.

해당 작품은 장카이이의 남편이자 예술가인 장위둥이 순금으로 직접 제작한 작품이다. 이 왕관은 장카이이가 결혼식 날 실제로 착용했던 것으로, 무게만 2㎏에 달하며 작품 가치는 약 227만 위안(약 5억원)에 달하는 것으로 전해진다.

이번 전시는 87명의 작가가 참여한 대규모 행사로, 지난해 10월 시작돼 2026년 1월까지 이어질 예정이다.

사고는 전시 기간 중 한 어린이가 전시 케이스에 손을 대는 과정에서 발생했다.

유리 케이스가 흔들리며 내부에 있던 왕관이 바닥으로 떨어졌다.

영상을 보면 뒤편에 한 남성이 휴대폰으로 촬영 중이었던 것으로 보아 사진을 찍으려다 일어난 사고로 추정됐다.

전문가들은 이번 사고로 인한 피해 규모를 약 40만 위안(약 8000만원)으로 추산하고 있다.


장카이이는 "이 왕관은 남편이 우리의 결혼을 위해 만든 것으로, 단순히 금의 무게로 가치를 따질 수 없는 작품"이라며 "보험은 가입돼 있지만, 손해를 어떻게 산정하는 것이 합리적인지 조언을 구하고 싶다"고 SNS에 글을 게시했다.

네티즌들은 미성년자인 아이의 보호자나 부모가 손해 배상 책임이 있다고 밝혔다.

일부에선 "섣부른 영상 공개"라며 가족의 일방적인 잘못으로 책임을 미루는 것은 적절치 않다는 주장도 나왔다.

한 법률전문가도 "전시장 측이 케이스를 충분하게 단단히 고정하지 않은 것 같다"면서 "미술관 역시 일정 부분 책임을 질 수 있다"는 의견을 내놓았다.

사고 당시 해당 작품 주변에 '손대지 마시오'와 같은 안내 문구가 설치돼 있었는지는 확인되지 않았다.

장카이이는 이후 추가 게시글을 통해 "아이의 가족에게 보상을 요구하거나, 누군가를 공개적으로 비난하려는 의도는 전혀 없다"면서 "작품은 전액 보험에 가입돼 있으며, 보험 청구를 어떻게 진행하는 것이 가장 합리적인지 알아보기 위해 의견을 구한 것뿐"이라고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

2.

"유재석이 윗선이냐" 이이경, 시상식 저격 이유 공개…'놀뭐' 하차 갈등 전말

3.

롭 라이너 감독 부부 살해한 친아들 체포..“아버지와 유대관계 없어”

4.

장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지” 재조명

5.

윤정수♥원진서, 초호화 하객 라인업…화려한 결혼식 현장 "시상식 수준" ('조선의')

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

2.

"유재석이 윗선이냐" 이이경, 시상식 저격 이유 공개…'놀뭐' 하차 갈등 전말

3.

롭 라이너 감독 부부 살해한 친아들 체포..“아버지와 유대관계 없어”

4.

장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지” 재조명

5.

윤정수♥원진서, 초호화 하객 라인업…화려한 결혼식 현장 "시상식 수준" ('조선의')

스포츠 많이본뉴스
1.

'대충격' 존 테리, 호텔 25층서 '극단적 선택' 생각했다…"그날 동료들이 날 데려가지 않았다면…"

2.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

3.

부산 KCC 이지스, 2025~2026시즌 시티 에디션 유니폼 착용

4.

든든한 120억 보험. 서른 넘은 나이. 확실한 조건 찾는 송성문도 마감시한까지 가나

5.

'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으로 경질 모면. 하지만 여전히 위기다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.