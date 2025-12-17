우리투자증권, '국내주식 첫거래 챌린지' 현금 리워드 이벤트 실시

기사입력 2025-12-17 08:55


우리투자증권이 신규 투자자의 국내주식 첫 거래를 지원하기 위해 오는 22일까지 '국내주식 첫거래 챌린지' 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 우리투자증권에서 국내주식 거래 경험이 없는 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 이벤트 기간 중 일반종합계좌를 신규 개설한 고객과 기존 계좌 보유 고객 중 이벤트 시작일 전까지 국내주식 거래 내역이 없는 고객 모두 이벤트 대상에 포함된다.

기간 내 국내주식, 주식형 및 주식혼합형 ETF/ETN 거래 합산금액에 따라 현금 리워드를 차등 지급한다. 온·오프라인 거래를 합산한 금액이 ▲300만 원 이상 시 1만 원 ▲5,000만 원 이상 시 2만 원 ▲1억 원 이상 시 5만 원 ▲10억 원 이상 시 10만 원 ▲20억 원 이상 시 20만 원 ▲50억 원 이상 시 40만 원 ▲100억 원 이상 거래 시 최대 80만 원의 리워드 혜택을 받을 수 있다. 단, 제세공과금(22%) 발생 시 고객 부담이며 구간별 중복 혜택은 적용되지 않는다.

한편 우리투자증권의 우리WON MTS는 초보 투자자도 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 사용자 친화적인 UI·UX를 제공하고 있다. 초성과 유의어 검색이 가능한 스마트 검색 기능과 함께 AI 기술을 적극 활용해 고객에 최적화된 투자 정보를 선별해 제공하고 있다.


우리투자증권, '국내주식 첫거래 챌린지' 현금 리워드 이벤트 실시
【 이미지제공=우리투자증권】 '국내주식 첫거래 챌린지' 이벤트, 최대 80만 원 혜택 제공

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유재석 하차 배후 의심' 이이경은 아니라는데…이진호 "거짓이 진실 못 가려"

2.

"'조폭 연루설' 조세호, 이 정도면 은퇴해야" '도라이버3' PD, 아찔한 발언

3.

장영란, '맞고 무시 당할 때' 손 내밀어준 하지원..."고마운게 많아" ('당일배송 우리집')

4.

서유정, 이혼 고백 2년만 재혼 경사 코앞… 축가는 하도권 "빚만 없으면 돼"

5.

'최진실 딸' 최준희, 눈·코→안면윤곽 이어 또 성형 "악플은 그만"

연예 많이본뉴스
1.

'유재석 하차 배후 의심' 이이경은 아니라는데…이진호 "거짓이 진실 못 가려"

2.

"'조폭 연루설' 조세호, 이 정도면 은퇴해야" '도라이버3' PD, 아찔한 발언

3.

장영란, '맞고 무시 당할 때' 손 내밀어준 하지원..."고마운게 많아" ('당일배송 우리집')

4.

서유정, 이혼 고백 2년만 재혼 경사 코앞… 축가는 하도권 "빚만 없으면 돼"

5.

'최진실 딸' 최준희, 눈·코→안면윤곽 이어 또 성형 "악플은 그만"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 뒤 폭망" 英 BBC 경악! 토트넘 '충격' 수치…'포스테코글루 감독 시절이 더 높았다'

2.

[단독]'조용한 킬러' 연령별 대표팀 핵심 김용학, 포항 스틸러스 '전격' 복귀…'임대 이적'

3.

김하성 때문에 사치세 터졌다! 애틀란타의 간절함 이 정도였다니.. 결국 선을 넘었다

4.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

5.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.