우리투자증권, '국내주식 첫거래 챌린지' 현금 리워드 이벤트 실시

우리투자증권이 신규 투자자의 국내주식 첫 거래를 지원하기 위해 오는 22일까지 '국내주식 첫거래 챌린지' 이벤트를 진행한다.
이번 이벤트는 우리투자증권에서 국내주식 거래 경험이 없는 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 이벤트 기간 중 일반종합계좌를 신규 개설한 고객과 기존 계좌 보유 고객 중 이벤트 시작일 전까지 국내주식 거래 내역이 없는 고객 모두 이벤트 대상에 포함된다.
기간 내 국내주식, 주식형 및 주식혼합형 ETF/ETN 거래 합산금액에 따라 현금 리워드를 차등 지급한다. 온·오프라인 거래를 합산한 금액이 ▲300만 원 이상 시 1만 원 ▲5,000만 원 이상 시 2만 원 ▲1억 원 이상 시 5만 원 ▲10억 원 이상 시 10만 원 ▲20억 원 이상 시 20만 원 ▲50억 원 이상 시 40만 원 ▲100억 원 이상 거래 시 최대 80만 원의 리워드 혜택을 받을 수 있다. 단, 제세공과금(22%) 발생 시 고객 부담이며 구간별 중복 혜택은 적용되지 않는다.
한편 우리투자증권의 우리WON MTS는 초보 투자자도 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 사용자 친화적인 UI·UX를 제공하고 있다. 초성과 유의어 검색이 가능한 스마트 검색 기능과 함께 AI 기술을 적극 활용해 고객에 최적화된 투자 정보를 선별해 제공하고 있다.
【 이미지제공=우리투자증권】 '국내주식 첫거래 챌린지' 이벤트, 최대 80만 원 혜택 제공