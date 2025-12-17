소청병협 "소아 '응급실 뺑뺑이' 방지 위해 현장·이론 충족 정책 시급"

[스포츠조선 장종호 기자] "소아 응급실 뺑뺑이 재연을 방지하려면 현장과 이론을 충족하는 정책 마련이 시급하며, 이는 대통령 주재의 생중계 형태로 소아 진료 및 의료와 직접적으로 연관된 분들은 물론 국민들이 참여, 집중적으로 다뤄지는 자리가 필요합니다."
대한소아청소년병원협회(회장 최용재 의정부 튼튼어린이병원장)는 부산에서 소아 소아청소년 응급실 뺑뺑이 사태가 연이어 발생한 것과 관련, "소아의료시스템의 붕괴로 소아 응급실 뺑뺑이 문제는 비단 영남권만의 문제가 아니라 충청권, 강원권 등 우리나라 전체에서 일어날 수 있는 시한폭탄 같은 것"이라며 "끊임없는 재연을 막으려면 현실을 반영한 정책이 필요하므로 대통령이 주재하고 국민들이 모두 인식할 수 있도록 생중계의 소아의료 현주소 및 대책 마련을 위한 끝장 토의 및 논의를 제안한다"고 밝혔다.
대한소아청소년병원협회는 "현실과 괴리된 소아의료 정책이 아니라 현실적인 소아의료 정책이 만들어 지려면 소아 의료와 관련된 담당 공무원, 대학의 소아 진료 의사, 허리 역할을 담당하고 있는 소아청소년병원 의사, 가장 최일선에서 진료하고 있는 소아청소년과 의원의 의사는 물론 소아응급환자를 이송하는 119 실무 구급 대원, 소아응급 환아의 전원 과정을 직접 경험한 보호자, 소아 응급 뺑뺑이로 자식을 가슴에 묻고 사는 부모, 소아 환아 응급 관련 업무를 담당하는 상급병원 직원 등등 모두가 참여하는 토의 및 논의가 필요하다"고 재차 강조했다.
협회는 "부산에서 연이어 발생한 소아 응급 뺑뺑이 사태는 대학교수의 정년과 수년째 지속되고 있는 소청과 전공의 지원 기피 현상, 기존 소청과 의사들의 탈소청과화 심화 등 이유로 경고에 불과하다"며 "지금부터 이 논의를 시작하지 않으면 내년에는 소아 난민 사태에 직면할 수 있다"고 우려했다.
또 "이재명 대통령은 16일 세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 응급실 뺑뺑이로 119구급차 안에서 죽어가는 사람이 있다며 문제를 제기하고 대책을 마련하라고 주문한만큼 더 늦기전에 소아 의료와 직접적으로 관련된 모든이들이 한자리에 모여서 소아의료의 심각성을 국민에게 알리고 국민과 함께 내일의 미래인 소아에게 안전한 의료를 선물해 주는 자리가 반드시 만들어지기를 재차 간절히 기원한다"고 했다.
대한소아청소년병원협회 최용재 회장(의정부 튼튼어린이병원장)은 "최근 반복되고 있는 소아 응급실 뺑뺑이를 일시적 혼란이나 현장 대응 미흡의 문제로만 바라보는 시각에 깊은 우려를 표한다"며 "이 상황은 갑작스럽게 발생한 것이 아니라 오래전부터 예견됐고 소아 의료 현장은 그 경고를 반복해서 보냈었다"고 말했다.
이어 최 회장은 "일례로 소아의료 지역협력 네트워크 시범 사업은 복지부가 시행한 정책 중 효과가 있는 것으로 판단되는 만큼 내년까지 계획된 시범사업일지라고 기간에 연연하지 말고 평가를 거쳐 조기 종료하고 본 사업을 시행하는 것이 바람직하며 이같은 유통성과 시의 적절함은 붕괴에 처한 소아 의료를 살리는 지름길로 모든 소아 의료 정책에서 적극 반영할 부분"이라고 덧붙였다.
특히 최용재 회장은 "소아 응급 뺑뺑이가 발생할 수 밖에 없는 현실을 정확히 파악하기 위해 정부 주도로 이의 원인을 찾아보고 분석하는 것이 우선돼야 하며 이를 국민에게 투명하게 보고하고 함께 대책을 만들기 위한 작업을 조속히 진행해야 한다"고 강조했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com