휴온스 비만치료제 ‘HUC2-676’ 국내 임상 1상 시험계획 식약처 승인

기사입력 2025-12-17 16:50


휴온스 비만치료제 ‘HUC2-676’ 국내 임상 1상 시험계획 식약처 승…

㈜휴온스가 식품의약품안전처로부터 비만치료제 'HUC2-676'의 국내 임상 1상 시험계획(IND)을 승인받았다.

HUC2-676는 노보노디스크제약이 개발해 국내에 출시한 '삭센다펜주(성분명 리라글루티드)'를 저분자 합성 펩타이드로 개발한 제품이다.

이번에 승인 받은 임상시험은 건강한 성인을 대상으로 HUC2-676과 '삭센다'를 각각 투여한 후, 약동학적 특성(PK)을 비교해 동등성을 입증하는 것이 목표다.

2년 전부터 GLP-1 수용체 작용제(이하 GLP-1RA) 기반의 비만치료제 개발을 추진해 온 휴온스는 카트리지 타입형 국소마취제인 리도카인 생산기계 일체를 보유하고 있다. 삭센다, 위고비 등 최근 비만 치료제로 사용되는 카트리지 타입 제품 생산에 특화된 생산 기술과 기계를 갖추고 있어 GLP-1RA 합성 펩타이드 개발에 이점이 있을 것으로 보고 있다.

박경미 휴온스 연구개발총괄 부사장은 "HUC2-676과 삭센다와의 품질동등성 확보 및 비임상자료, 1상임상시험 자료 확보를 통해 품목허가 획득을 목표로 하고 있다"며 "기존 생물의약품과 동등성을 확보한 저분자 합성 펩타이드 개발을 통해 비만 치료에 대한 새로운 선택지를 제공하겠다"고 밝혔다.

한편 휴온스는 HUC2-676 외에도 비만치료제 포트폴리오 확대를 위한 연구 개발 노력을 지속적으로 전개하고 있다.

지난해 9월 경구용 펩타이드 의약품 개발을 위한 연구로 산업통상자원부가 주관하는 '2024년 소재부품기술개발사업(패키지형)' 과제에 최종 선정됐다. 5년간(1단계 3년+2단계 2년) 연구 사업비 규모는 81.3억원이며 정부지원금은 63억원이다. 해당 과제에서 휴온스는 경구용 신소재 기반 펩타이드 완제의약품 생산기술 개발 과제를 주관하며, 중앙대학교, 국민대학교, 성균관대학교가 공동연구기관으로 참여해 생체이용률을 높이는 흡수촉진제 개발, 제형화 기술 확보 및 생산공정 기술을 개발 중이다.

휴온스는 다양한 연구개발을 통해 기존 보유한 식욕억제제 '휴터민정', '펜디정' 등 제품군에 이어 비만치료제 포트폴리오를 강화해 비만 시장의 선두주자로 도약하겠다는 계획을 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

2.

박보검도 ‘나래바’ 실체 알았나..박나래 최다 러브콜에도 "연락처 안줬다"

3.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

4.

샤이니 키, 활동중단+방송 하차 결정 "주사이모, 의사인줄 알아...무지함 반성"[전문]

5.

진태현♥박시은, 기쁜 소식 전했다.."2025년 예쁘고 착하게 잘살았다고 상 받아"

연예 많이본뉴스
1.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

2.

박보검도 ‘나래바’ 실체 알았나..박나래 최다 러브콜에도 "연락처 안줬다"

3.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

4.

샤이니 키, 활동중단+방송 하차 결정 "주사이모, 의사인줄 알아...무지함 반성"[전문]

5.

진태현♥박시은, 기쁜 소식 전했다.."2025년 예쁘고 착하게 잘살았다고 상 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 비밀 있었다니! → 폰세, 한화에 '진짜 고마워해야 하는 이유' 밝혀졌다

2.

"김하성 4년 710억 거절" 美 폭로, 도대체 왜?…"보라스 고객들에게 익숙한 패턴"

3.

KIA 투수 김대유 결혼…박서준 코치·최유경 프로도 화촉

4.

송성문 메이저리그 가는 거 보려면, 일본을 응원해야 한다 왜?

5.

"'캡틴' 손흥민 유로파 우승 만들었다" 포스테코글루 '닥공', 선수들이 말렸다…토트넘 센터백 판 더 펜의 '충격' 고백

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.