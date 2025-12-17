휴온스 비만치료제 ‘HUC2-676’ 국내 임상 1상 시험계획 식약처 승…

|
㈜휴온스가 식품의약품안전처로부터 비만치료제 'HUC2-676'의 국내 임상 1상 시험계획(IND)을 승인받았다.
2년 전부터 GLP-1 수용체 작용제(이하 GLP-1RA) 기반의 비만치료제 개발을 추진해 온 휴온스는 카트리지 타입형 국소마취제인 리도카인 생산기계 일체를 보유하고 있다. 삭센다, 위고비 등 최근 비만 치료제로 사용되는 카트리지 타입 제품 생산에 특화된 생산 기술과 기계를 갖추고 있어 GLP-1RA 합성 펩타이드 개발에 이점이 있을 것으로 보고 있다.
지난해 9월 경구용 펩타이드 의약품 개발을 위한 연구로 산업통상자원부가 주관하는 '2024년 소재부품기술개발사업(패키지형)' 과제에 최종 선정됐다. 5년간(1단계 3년+2단계 2년) 연구 사업비 규모는 81.3억원이며 정부지원금은 63억원이다. 해당 과제에서 휴온스는 경구용 신소재 기반 펩타이드 완제의약품 생산기술 개발 과제를 주관하며, 중앙대학교, 국민대학교, 성균관대학교가 공동연구기관으로 참여해 생체이용률을 높이는 흡수촉진제 개발, 제형화 기술 확보 및 생산공정 기술을 개발 중이다.
휴온스는 다양한 연구개발을 통해 기존 보유한 식욕억제제 '휴터민정', '펜디정' 등 제품군에 이어 비만치료제 포트폴리오를 강화해 비만 시장의 선두주자로 도약하겠다는 계획을 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com