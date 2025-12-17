현대차, 더 뉴 스타리아 출시…부분변경 통해 디자인·편의사양 강화

기사입력 2025-12-17 18:17


현대차, 더 뉴 스타리아 출시…부분변경 통해 디자인·편의사양 강화

현대차가 스타리아의 부분 변경 모델인 '더 뉴 스타리아'를 출시했다고 17일 밝혔다. 더 뉴 스타리아는 2021년 4월 출시 이후 4년 8개월 만에 선보이는 부분 변경 모델이다. 현대차는 "더 뉴 스타리아는 기존에 비해 디자인 완성도와 편의성을 높인 게 특징"이라고 말했다.

디자인 측면에서는 실내 디자인의 공간성과 개방감을 외장까지 확장한 '인사이드 아웃' 디자인 테마를 적용했다.

전면부는 기존 3분할 구조의 주간주행등을 하나의 수평 라인으로 연결한 연속형 램프로 변경했고, 주간주행등 측면부에는 음각형태의 'STARIA' 로고를 적용했다. 고급 모델인 더 뉴 스타리아 라운지는 전면부에 직사각형 블록 패턴의 신규 크롬 그릴을 적용해 첨단 이미지를 강조했고, 후면부에도 전면부와 동일한 범퍼 가니쉬를 적용해 디자인 통일감과 안정감을 높였다.

실내는 수평적 레이아웃을 중심으로 시각적 안정감과 편의성을 강화했다.


기존 10.25인치였던 클러스터와 인포테인먼트 화면은 12.3인치 대형 디스플레이로 확대, 주행 중 필요한 정보를 직관적으로 전달한다. 일부 인포테인먼트 및 공조 조작계는 터치 방식에서 물리 버튼으로 변경됐다. 센터페시아에는 가로형 센터 에어벤트가 적용돼 공간 쾌적성을 높였고, 크래시패드 상단에는 오픈 트레이 수납공간이 추가돼 공간 활용성이 향상됐다.

더 뉴 스타리아는 하이브리드와 LPG(액화석유가스) 두 가지 파워트레인으로 운영된다.

하이브리드 모델은 1.6 터보 하이브리드 엔진이 적용돼 최고 13.1km/L의 연비와 엔진 최고 출력 180마력, 최대 토크 27.0kgf·m의 성능을 갖췄다. LPG 모델은 스마트스트림 LPG 3.5 엔진을 탑재해 최고 6.9km/L의 연비, 최고 출력 240마력, 최대 토크 32.0kgf·m의 동력성능을 자랑한다.

더 뉴 스타리아는 다양한 인포테인먼트 및 편의 사양을 적용해 동급 최고 수준의 편의성을 제공한다. 차세대 인포테인먼트 시스템(ccNC)을 탑재했고, 전자 제어와 연계된 기능을 최신 상태로 유지할 수 있도록 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 기본 적용했다. 운전자가 짐을 들고 이동할 때 자동으로 문이 잠기는 '워크 어웨이 락' 기능도 새롭게 추가됐다.


이밖에도 전방 충돌방지 보조(교차로 대향차/정면 대향차), 후측방 충돌방지 보조(전진 출차) 등 첨단 운전자 보조 사양이 기본으로 탑재돼 더욱 안전하고 편리한 주행을 경험을 제공한다.

현대차 관계자는 "넓은 공간과 미래지향적인 디자인으로 고객의 사랑을 받아온 스타리아가 인포테인먼트와 편의 사양을 강화해 돌아왔다"며 "다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 지속적인 상품성 개선과 차별화된 고객 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

