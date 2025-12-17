현대차, 더 뉴 스타리아 출시…부분변경 통해 디자인·편의사양 강화

|
현대차가 스타리아의 부분 변경 모델인 '더 뉴 스타리아'를 출시했다고 17일 밝혔다. 더 뉴 스타리아는 2021년 4월 출시 이후 4년 8개월 만에 선보이는 부분 변경 모델이다. 현대차는 "더 뉴 스타리아는 기존에 비해 디자인 완성도와 편의성을 높인 게 특징"이라고 말했다.
실내는 수평적 레이아웃을 중심으로 시각적 안정감과 편의성을 강화했다.
하이브리드 모델은 1.6 터보 하이브리드 엔진이 적용돼 최고 13.1km/L의 연비와 엔진 최고 출력 180마력, 최대 토크 27.0kgf·m의 성능을 갖췄다. LPG 모델은 스마트스트림 LPG 3.5 엔진을 탑재해 최고 6.9km/L의 연비, 최고 출력 240마력, 최대 토크 32.0kgf·m의 동력성능을 자랑한다.
더 뉴 스타리아는 다양한 인포테인먼트 및 편의 사양을 적용해 동급 최고 수준의 편의성을 제공한다. 차세대 인포테인먼트 시스템(ccNC)을 탑재했고, 전자 제어와 연계된 기능을 최신 상태로 유지할 수 있도록 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 기본 적용했다. 운전자가 짐을 들고 이동할 때 자동으로 문이 잠기는 '워크 어웨이 락' 기능도 새롭게 추가됐다.
이밖에도 전방 충돌방지 보조(교차로 대향차/정면 대향차), 후측방 충돌방지 보조(전진 출차) 등 첨단 운전자 보조 사양이 기본으로 탑재돼 더욱 안전하고 편리한 주행을 경험을 제공한다.
현대차 관계자는 "넓은 공간과 미래지향적인 디자인으로 고객의 사랑을 받아온 스타리아가 인포테인먼트와 편의 사양을 강화해 돌아왔다"며 "다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 지속적인 상품성 개선과 차별화된 고객 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
