한국인 2명 베트남서 '성매매 알선' 기소…'그린재킷' 암호 의미는?
|자료사진 출처=픽사베이
[스포츠조선 장종호 기자] 베트남 호찌민시에서 한국인 2명이 외국인 상대 성매매 조직 운영 혐의로 체포됐다.
VN익스프레스 등 현지 매체들에 따르면 한국 국적 업주 남성 A(48)와 B(50)는 '성매매 알선'과 '뇌물 공여' 혐의로 기소돼 재판을 앞두고 있다. 함께 기소된 베트남인 C(36)와 D(41)는 경찰 보호를 약속하며 A와 B를 속여 돈을 가로챈 혐의를 받고 있다. 이외에도 성매매 알선을 도운 3명이 추가로 기소됐다.
공소장에 따르면 A와 B는 2022년 11월 호찌민시 중심가 뷔티쑤언 거리에서 외국인, 특히 한국인 고객을 대상으로 하는 식당을 열었다. 이 식당은 무허가 노래방 30개를 운영하며 약 80명의 여성 접대부와 20명의 직원들을 고용했으며, 무전기를 이용한 연락망을 갖춘 것으로 드러났다.
이들은 수익을 늘리기 위해 베트남인 매니저와 또다른 한국인 E에게 성매매를 알선하도록 지시한 것으로 알려졌다. 성매매 거래는 모두 암호로 작성했다. 성매매 비용은 '그린 재킷 17'이라는 이름으로 1인당 380만 동(약 21만원), 호텔 객실 대여는 '대형 해산물 세트'라는 항목으로 100만 동(약 6만원)을 받았다.
이들은 2023년 7월 19일 한국인 고객과 성매매를 하던 여성 접대부 2명이 호텔에서 적발되면서 들통났다.
수사 과정에서 뇌물 시도도 드러났다.
한국인 업주 B는 단속을 우려, 베트남 여성 C에게 법적 문제 해결을 부탁했다.
그러자 C는 공범 D와 함께 아는 경찰관을 통해 단속을 막을 수 있다고 속이면서 A와 B로부터 여러 차례에 걸쳐 총 8억 4000만 동(약 4700만원)을 받았다. 하지만 조사 결과 이들은 실제로 경찰에 영향력을 행사할 능력이 없었으며, 받은 돈을 모두 개인적으로 착복한 것으로 밝혀졌다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
