1524세대 '얼리 웰니스'부터 '회복케어'까지…2026 K뷰티·웰니스 트렌드 키워드는 'F.U.L.L.M.O.O.N'

기사입력 2025-12-19 17:33


1524세대 '얼리 웰니스'부터 '회복케어'까지…2026 K뷰티·웰니스 …

K뷰티와 웰니스(Wellness) 산업을 관통하는 핵심 키워드로 'F.U.L.L.M.O.O.N(보름달)'이 선정됐다.

CJ올리브영은 이와 관련 8가지 세부 트렌드를 소개하는 '2026 트렌드 키워드' 리포트를 발간했다

우선 올해는 '온전한 나'를 추구하는 움직임이 두드러졌다는 분석이다. 웰니스 트렌드가 전 세계적으로 한층 뚜렷해졌다. 미국은 물론 영국, 중국 소비자들까지 압도적인 비중으로 웰니스를 일상의 최우선 순위로 꼽았다. K뷰티만큼이나 웰니스가 글로벌 시장의 새로운 소비 트렌드로 부상했다.

실제 올리브영에서 웰니스 상품을 구매하는 15~24세 고객은 2022년부터 매년 두 자릿수 성장세를 이어가고 있다. 외모뿐 아니라 내면까지 함께 관리하려는 MZ세대가 확대되면서 20대 초반부터 건강을 챙기는 '얼리 웰니스(Early Wellness)' 트렌드가 본격화되고 있는 것이다.

특히 이들은 일상 속에서 편리하고 즐겁게 실천하는 '헬시 플레저(Healthy pleasure)' 방식으로 웰니스를 즐기는 것으로 분석됐다. 원물의 기능성을 살린 음료나 스낵 등을 통해 자연스럽게 영양을 보충하는 식이다. 이에 맞춰 제품군도 확대되면서 캔디, 젤리 등 다양한 제형의 웰니스 스낵 출시가 늘고 있다.

웰니스에 대한 높은 관심은 양질의 휴식을 위한 '회복케어'로도 이어지고 있다. 올해 올리브영 수면 관련 건강식품 매출은 지난해 같은 기간 대비 300% 이상 올랐다. '멜라토닌' 성분이 트렌드를 이끄는 가운데, 수면케어 수요가 늘며 스트레스 완화에 도움을 준다고 알려진 GABA(감마아미노부티르산), 나이아신, 판토텐산 등도 새로운 웰니스 성분으로 떠올랐다.

웰니스를 일상 루틴처럼 즐기는 경향도 강화되는 추세다. 멜라토닌·마그네슘·비타민 등이 함유된 스킨케어와 바디·헤어 케어 제품처럼 별도의 시간을 내지 않아도 웰니스를 실천하는 소비 패턴이 나타났다.

메이크업 영역에서도 '온전한 나'를 지향하는 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 단순히 미용을 위한 화장 이상으로 피부 컨디션까지 관리하는 '스킨케어링 메이크업'이 확산되며 화장도 피부 관리의 연장선으로 인식하는 경향이 짙어졌다. 이에 따라 고기능성 케어 성분을 함유한 색조 제품은 물론 색감이 더해진 스킨케어 상품들이 출시되면서 하이브리드형 상품군이 빠르게 확장되는 추세다.


소비자도 메이크업 제품 구매 시 발색, 커버력, 지속력 등 색조 본연의 기능과 더불어 '성분'까지 고려하는 것으로 나타났다. 실제 올해 메이크업 카테고리에서 진정, 장벽, 수분 등의 피부 관리 키워드 검색량이 전년 대비 150% 이상 급증했다. 이에 뷰티 브랜드사들도 자연 유래 성분을 활용한 색조 상품을 개발하고, 관련 기술 특허를 내고 있다면서 트러블 케어로 확장된 '더마 색조'로 진화하는 양상을 보였다.

올리브영은 이번 리포트에서 ▲ 글로벌 일상 속 K뷰티 ▲미용 시술과 홈케어가 하나의 사이클로 연결되는 '프로 셀프케어' ▲가볍게 경험하고 취향껏 소유하는 GenZ '럭셔리 뷰티' ▲AI '초개인화 뷰티 컨시어지' 등 다양한 뷰티 트렌드를 함께 제시했다.

올리브영 관계자는 "이번 리포트는 K뷰티와 웰니스 영역에서 새로운 트렌드가 다수 발생하는 동시에 '초개인화'된 가치 소비 성향도 점차 심화되고 있음을 보여준다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최화정, 110억 자가·매달 외제차 값 버는데 "주식으로 돈 많이 날려"

2.

조인성·박보검·정해인, ‘나래바’ 실체 알고 있었나..거절 발언들 재조명

3.

윤정순♥원진서, 침실 문 열자마자 수영장...'발리 초호화 신혼여행' 자랑

4.

[공식]박수홍 울린 친형, 2심서 형량 늘었다…결국 철창행, 형수도 유죄

5.

손숙, 故윤석화 별세에 “후배 먼저 보내 할 말 없어..참담” 깊은 슬픔

연예 많이본뉴스
1.

최화정, 110억 자가·매달 외제차 값 버는데 "주식으로 돈 많이 날려"

2.

조인성·박보검·정해인, ‘나래바’ 실체 알고 있었나..거절 발언들 재조명

3.

윤정순♥원진서, 침실 문 열자마자 수영장...'발리 초호화 신혼여행' 자랑

4.

[공식]박수홍 울린 친형, 2심서 형량 늘었다…결국 철창행, 형수도 유죄

5.

손숙, 故윤석화 별세에 “후배 먼저 보내 할 말 없어..참담” 깊은 슬픔

스포츠 많이본뉴스
1.

에이전트까지 선임한 황재균, 1년 고액 제안 뿌리치고 은퇴 결심했다

2.

'폰와'의 선물. 18년만이야. 한화 3월29일 대전서 홈개막전 치른다. KBO 2026 정규리그 일정 발표

3.

"흥민 형, 브라질 귀화" 히샬리송, 빈민가서 염색 신고식→부러우면 지는거야, 노골적 추파…네이마르, 호나우지뉴 '흐뭇 미소' 눈길

4.

"맨유 때문에 너무 슬퍼요" 선수보다 돈이 중요한 클럽→브루노마저 '절레절레'…"다른 클럽 갔으면 트로피 많이 들었을 것"

5.

[오피셜]충북청주, J리그 출신 측면 자원 박건우 완전 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.