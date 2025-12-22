"햄버거 10㎏ 먹고 병원 신세" 먹방 스타 고백…체중 67㎏ 유지 비결…

|
[스포츠조선 장종호 기자] "햄버거 10㎏을 한 번에 먹고 병원 신세를 진 적이 있다."
팔로워 수가 1000만명이 넘는 그는 경쟁적 먹방 콘텐츠가 인기를 끌면서 많은 이들이 "그의 몸은 어떻게 버티는가"에 대해 궁금해했다.
그는 밥과 국수는 8~9㎏까지 먹을 수 있지만, 고기가 많은 음식은 6~7㎏이 한계라고 말했다.
네오는 혈액 검사 수치에 대한 질문에 "정상일 뿐 아니라 싱가포르 상위 2%에 속할 정도로 우수하다"고 밝혔으며, 먹방 도전 후 배변 횟수가 하루 평균 4회까지 늘어난다고 설명했다.
그는 가장 위험했던 경험으로 "수년 전, 내 한계를 훨씬 넘어서는 햄버거를 먹다가 위가 지나치게 팽창해 췌장을 압박했다"고 고백했다. 이로 인해 응급실에 실려가 3일간 입원했고, 2주간 췌장염 증상을 겪었다고 말했다.
네오의 유튜브 채널에 따르면 그는 보통 한 번의 도전에서 6~10㎏의 음식을 섭취하지만, 2023년 영상에서는 햄버거 12㎏을 먹는 모습이 공개됐다.
건강 관리에 대한 질문에 그는 67㎏의 체중을 유지하기 위해, 주 6일에서 7일 운동하며 18시간에서 24시간씩 간헐적 단식을 하기도 한다고 답했다.
영양학 학위를 보유하고 있으며 공인 퍼스널 트레이너 자격증도 갖고 있는 그는 "도전을 신중하게 접근하면서도 체력을 유지할 수 있는 데 도움이 된다"고 전했다.
